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Экономика
Когда будет обнародована карта отремонтированных дорог?
16.02.2018

Карту местных и национальных дорог, которые отремонтируют в этом году на средства Дорожного фонда и внешних партнеров, представит на следующей неделе министерство экономики и инфраструктуры.
Об этом заявили председатель парламента Андриан Канду и министр экономики Кирилл Габурич на встрече с местными властями Хынчештского района. 

Мэры попросили в первую очередь отремонтировать трассу Леова-Леушены. Эта дорога протяженностью 40 км связывает десять населенных пунктов Леовского и Хынчештского районов.

"Эта дорога практически непроходима. Она проходит по центрам населенных пунктов. В конечном итоге, это дорога стратегического назначения", - сказала мэр села Чоара, Хынчешты Елена Лабос. 

"Из Леовских сёл до Леушенской таможни в объезд через Хынчешты надо проехать 100-110 км. А по этой дороге ехать на 60 км меньше", - сказал председатель Хынчештского района Геннадий Бузу. 
Говорили и о необходимости ремонта разбитой грузовиками дороги Хынчешты-Лозова-Калараш.

"На этой дороге даже две машины не поместятся. На днях еще несколько аварий там произошло. По грязи едва разъезжаются автомобили", - сказал мэр села Бобейка, Хынчешты Лилиан Мустяцэ.

Министерству экономики и инфраструктуры предстоит представит план распределения более четырех миллиардов леев из Дорожного фонда, а также средств, предоставленных Всемирным банкам, Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком.

"Предстоит отремонтировать тысячу километров дорог, а если мы сможем обновить 300-400, это уже будет весьма хорошим достижением, но мы должны это сделать", - отметил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

Председатель парламента Андриан Канду призвал мэров поспешить, чтобы не оставлять всё на последний момент.

"Начинайте искать карьеры, где будете осуществлять закупки, как только будет дан старт. А то в сентябре-октябре окажется, что закупки еще не сделаны, или сделана только половина работ, а до конца года не успеть, так как зима уже вот-вот наступит", - сказал председатель парламента Андриан Канду. 

На встрече министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич сообщил, что к концу года завершится ремонт трассы Хынчешты-Лапушна, который начался еще в 2014 году.


 
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