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Экономика
ANSA отозвало из продажи не соответствующую требованиям молочку
16.02.2018

По словам главы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA), многие производители молочных продуктов распространяли в торговых сетях не соответствующую требованиям продукцию.

Инспекторы ANSA отозвали 15 февраля из магазинов ряд таких продуктов в результате исследований, проведенных после скандала с молочными продуктами, который произошел две недели назад. Покупатели также утверждают, что в последнее время наблюдается увеличение стоимости молочных продуктов, сообщает tv8.md.

Предварительные результаты, полученные в результате исследований, проведенных в аккредитованных лабораториях Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, подтвердили данные, опубликованные в отчете Восточно-Европейского фонда.

"Это не было секретом. Я знал, что эти производители, к сожалению, позволяют себе допускать нарушения, но будут применены предусмотренные законом меры, чтобы подозрительный товар не дошел до потребителя", - утверждает генеральный директор ANSA Георге Габерь.

Таким образом, инспекторы начали отзыв несоответствующих продуктов из магазинов.

Габерь утверждает, что сегодня, 16 февраля, у ANSA будут все финальные результаты. Одна из компаний, фигурирующих в скандале, сообщила, что после появления отчета Восточно-Европейского фонда, зафиксировала потери продаж в размере около 3%.

Представители некоторых компаний говорят, что они также провели внутренние расследования, которые не выявили нарушений.

С другой стороны, часть потребителей утверждает, что скандал не повлиял на их выбор, потому что они покупают молочные продукты только у частных торговцев.

Некоторые продавцы с Центрального рынка говорят, что количество покупателей молочных продуктов в последнее время увеличилось, но это не повлияло на цены.

Однако покупатели уверяют, что есть продавцы, которые повысили цены на молочные продукты.

Согласно данным ANSA, некоторые производители молочных продуктов, которые фигурируют в отчете, были оштрафованы. 

Напомним, что две недели назад Восточно-Европейский фонд опубликовал отчет, раскрывающий отклонения, допущенные несколькими производителями молочных продуктов. Тогда ANSA сделало забор более 80 проб на указанных в отчете предприятиях и отправило их на исследование в аккредитованную лабораторию.


 
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