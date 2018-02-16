Какие подарки получал Игорь Додон в 2017 году и от кого

Очки, бильярдный кий, лабрадор, карта Великой Молдовы и фотография с Путиным — это лишь часть протокольных подарков, которые получил президент Игорь Додон в 2017 году. Кроме того, глава государства получил сувениры, иконы, книги и алкоголь, а также собственные фотографии. По запросу Deschide.MD аппарат президента предоставил список всех протокольных подарков.

Руслан Флоча, подписавший документ, уточнил, что в целях защиты данных личного характера в списке не указаны частные лица, сделавшие Додону подарки.

Кроме того, в список не были включены цветы и кондитерские изделия, предоставленные делегациям в связи с официальными визитами.

Среди тех, кто поздравил Додона, фигурируют президент России Владимир Путин, фракция ПСРМ в парламенте, советники Партии социалистов в Муниципальном совете, российское информационное агентство ТАСС, Митрополия Молдовы, Папа Франциск и другие. Много подарков глава государства получил от посольства РФ в Молдове.

Список подарков и несколько фотографий, которые были опубликованы на странице президента в Facebook.