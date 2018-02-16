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Киртоакэ подал в отставку
16.02.2018

Отстраненный от должности генеральный примар Кишинэу Дорин Киртоакэ подал в отставку. Об этом он объявил несколько минут назад в ходе пресс-конференции.

Как сообщает портал Трибуна, он заявил: « Я решил отказаться от должности примара Кишинэу в знак протеста и несогласия с тем, что происходит с городом и со мной. Это ни в коем случае не означает, что я признаю выдвигаемый мне обвинения».

«Не вижу другого выхода, кроме как подать в отставку. Если останусь, тогда меня будут считать сообщником. Я в ответе только перед гражданами. Я получил мандат от людей, а не от Плахотнюка», - сказал экс-мэр, цитирует  RTR.md. Киртоакэ отметил, что пошел на этот шаг в знак протеста против установленной Демпартией диктатуры.

Также Киртоакэ отметил, что выборы в столице, согласно законодательству состоятся 20 мая.

«Ясно, что меня облили грязью, чтобы люди запомнили это, а не все то хорошее, что я сделал», — уточнил Киртоакэ.


 
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