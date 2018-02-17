НАТО у ворот: На границе с Молдовой появится «военный Шенген», который поглотит республику?

Чтобы выяснить, так ли это, и есть ли угроза для нашей страны, «Комсомолка» обратилась к экспертам.

Несколько дней назад СМИ сообщили о создании договоренности министров обороны стран-членов НАТО о создании «военного Шенгена» в европейских границах Североатлантического альянса.

Первым эту идею, по сообщению РИА Новости, выдвинул экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. Он заявил, что союзнические войска и военная техника должны перемещаться «столь же быстро, как и мигранты». По словам Ходжеса, сейчас получение разрешений для перемещения войск и вооружений представляет собой «удивительно сложный процесс в ряде стран».

Вот и хотят его упростить. Но является ли случившееся сигналом для Молдовы? Решили выяснить у экспертов.

- Сигнал ли это - пока сказать сложно, - заявил корреспонденту «Комсомольской правды» депутат молдавского парламента Богдан Цырдя. - Точно могу сказать другое. В 2014 году НАТО запустило программу «Атлантическая решимость» по расширению и укреплению военной инфраструктуры Североатлантического альянса на Восток, а 8 декабря 2017-го мы открыли Офис НАТО. Так? В феврале 2015 года командующий войсками НАТО генерал Бридлав сказал: «Мы должны начать информационную войну против России, которая ведет против нас войну гибридную». И в том же году в Молдове появился законопроект о борьбе с российской пропагандой, и который был принят, как вы помните, 7 декабря 2017-го. И вот сейчас, если в НАТО делают заявления подобного рода, рано или поздно это в той или иной мере повлияет на Молдову. Мы, к счастью, не являемся членами ЕС и членами НАТО, поэтому для нас прямых эффектов пока нет. Но это может дать импульс, стать стимулом для модернизации военной инфраструктуры Молдовы — я имею в виду и аэродром в Маркулештах, и полигон в Бульбоаке.

- Цель этой модернизации в чем заключается?

- Инфраструктуру создают, в том числе, действуя в рамках плана «Атлантическая решимость».

- Это и цель НАТО в отношении Молдовы?

- Конечно!

- Инфраструктура — ясно. Но существует ли перспектива вступления Молдовы в НАТО?

- А как вы думаете? А почему они тратят такие деньги на наши учения, например, «Быстрый трезубец», которые были на Украине? Почему они модернизируют нашу военную инфраструктуру? Почему они подписали с нами индивидуальный план «Молдова-НАТО» в 2006 году? Это что — просто так? НАТО - что, занимается благотворительностью? Альянс ничего не делает просто так! Это военно-политический блок! И делается это все — в том числе и модернизация инфраструктуры - для военных целей!

«Меры обоснованы, Молдове они не угрожают»

Другого мнения бывший руководитель Центра документирования НАТО Виорел Чиботару.

- В условиях общей глобализации, этих процессов, меры, которые принимаются НАТО, обоснованы, - заявил эксперт корреспонденту «Комсомольской правды». - Ведь если мы имеем в виду передвижение военных контингентов, принимая во внимание кризисные, чрезвычайные ситуации, тогда принцип и понятие оперативности играют громадную роль.

- Представим, что военные части будут переброшены в соседнюю Румынию. Молдове в таком случае нужно будет реагировать?

- Нет, конечно! Надо учитывать, что меры принимаются в контексте и условиях мирного времени. В случае конфликтов или чего-то подобного вступают в силу другие правила игры. Инициатива НАТО никоим образом не может коснуться Молдовы. Речь идет больше о технических формальностях, о военно-политических вопросах не идет речи. Представьте себе передвижение колонн, военной техники по гражданским дорогам — это все сопряжено с определенными процедурами, соображениями безопасности движения. Особенно, когда речь идет о пересечении границ — там есть свои технические условия и процедуры.

КОММЕНТАРИЙ ОФИСА СВЯЗИ НАТО В КИШИНЕВЕ

«Речь о военном Шенгене не идет!»

«Министры НАТО приняли решение модернизировать командную структуру НАТО в ответ на изменение обстановки в плане безопасности. Утвержденная командная структура больше внимания уделит морской безопасности, логистике, военной мобильности и защите киберпространства. Министры договорились об учреждении нового Объединенного командного пункта по Атлантике для поддержания защиты морских путей сообщения между Северной Америкой и Европой, а также нового вспомогательного командования по вопросам логистики, армирования и военной мобильности. Речь о «военном Шенгене» не идет».

ДМИТРИЙ КОБЗАРЬ