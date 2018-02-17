Социалисты выиграют выборы в Кишиневе, поскольку у проевропейских партий нет сильных лидеров, - политолог

Выборы генпримара Кишинева, инициированные отставкой Киртоакэ, выиграет ПСРМ.

Об этом политолог Деонис Ченуше заявил на своей странице в Facebook. При этом он обратил внимание на то, что объявление Киртоакэ об отставке последовало спустя всего несколько дней после добровольного ухода Ренато Усатого с должности примара Бельц.

- Ситуация создает благоприятные условия для cоциалистов, которые вполне могут выиграть выборы в муниципии Кишинев в 2018 году и, таким образом, укрепить свои позиции перед парламентскими выборами в декабре 2018 года, - написал Ченуше на своей странице в Facebook.

Более того, по его мнению, проевропейские силы слишком слабы, чтобы победить в кампании за место примара столицы.

- Непарламентским партиям не хватает сильных лидеров, которые могли бы перенять эстафету. Майя Санду не примет вызов, а Нэстасе стремится в парламент, - добавил аналитик.

По словам Ченуше, Дорин Киртоакэ в Кишиневе и Ренато Усатый в Бельцах подали в отставку, чтобы показать, что находящиеся у власти демократы оказывают давление на примаров.