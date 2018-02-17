Сильвия Раду заявила о повреждении веб-камер и нашествии мертвецов в примэрию

Врио генпримара Кишинева объяснила, зачем перед входом в ее офис теперь находится полицейский.

После ухода в отставку Дорина Киртоакэ ставленница демократов оказалась в центре внимания. И Сильвия Раду сделала интересное заявление.

Градоначальница пояснила, зачем перед входом в ее офис теперь находится полицейский. Раду заверила, что эта мера безопасности является временной. По ее словам, в здании примэрии оказались повреждены все веб-камеры. Вследствие этого любой человек c улицы получил возможность попасть в любой кабинет здания, не оказавшись записанным на видео.

Врио генпримара отметила, что в столице любой другой страны никто не сможет попасть в кабинет мэра, не попав на запись. Сильвия Раду заявила, что после анализа разрешений на прием она обнаружила, что к ней допускают всяких сомнительных людей, сообщает diez.md.

- Мы увидели, что даже умершие люди имеют доступ к зданию мэрии, - заявила она.

Временная градоначальница ответила на вопрос, будет ли она баллотироваться на выборы, которые должны состояться 20 мая. Раду заверила, что окончательное решение примет позже и сразу же о нем расскажет