Работающий пенсионер с трудовым стажем в 66 лет и его коллеги требуют пересчитать им пенсии - или вернуть взносы

В совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства обратилась группа работающих пенсионеров с просьбой защитить их от дискриминации в сфере пенсионного обеспечения и обеспечить равные с другими пенсионерами возможности перерасчета пенсии. Все заявители вышли на пенсию в 1993-1996 годах.

Заявитель Леонид Ерощенко рассказал о том, что побудило его обратиться в совет.

Ерощенко сейчас 84 года, его рабочий стаж, исчисляемый с 1951 года, составил 66 лет. В 1993 году пенсия равнялась 132 леям, сейчас составляет 2200 лей.

Двум другим заявителям, Е.Гальковской и В. Мещеряковой, по 78 и 76 лет. Гальковская вышла на пенсию, получая 122,88 лея, сейчас ее пенсия - 2002 лея. Стаж Мещеряковой - 61 год, размер пенсии – 2050 лей.

Совет рассмотрел заявление в присутствии представителя министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Каролины Русу, национальной кассы социального страхования - Алины Тимотин и группы пенсионеров. Вел заседание председатель Ян Фельдман в присутствии консультанта Кристины Ротарь. Выяснилось, что все пенсионеры продолжают работать. Ерощенко – сертифицированный эксперт в области строительства, остальные – главные специалисты в проектном институте. За время пребывания на пенсии их трудовой стаж увеличился соответственно на 24, 23 и 21 год.

«У тех, кто сейчас выходит на пенсию по возрасту, доход в 2-2,5 раза больше, чем тот, который я получаю сейчас, - заявил Ерощенко. - Все время пребывания на пенсии из полученной нами заработной платы и других доходов постоянно уплачивались подоходный налог, страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию и взносы в фонд обязательного государственного страхования.

С приходом коммунистов в расчетах пенсий установилась дискриминация. С 2000 года появилась группа пенсионеров – бывших государственных служащих с пенсией 446,63 лея по сравнению со средней пенсией по возрасту 86,27 лея, а также группа пенсионеров-депутатов с пенсией 1166,23 лея.

В 2005 году при средней пенсии по возрасту в 383,4 лея пенсии государственных служащих составляли уже 957,7 лея, пенсии депутатов – 3007,1 лея, что в семь раз больше, чем у остальных пенсионеров.

Появились новые группы привилегированных пенсионеров: бывшие члены правительства с пенсией 3661,1 лея, бывшие местные избранники с пенсией 1155,8 лея и бывшие таможенные работники с пенсией 1327,1 лея».

В 2004 году парламент внес изменения в формулу расчета пенсии и установил новый коэффициент за каждый год трудового стажа: вместо 0,003 - 0,005 для всех категорий пенсионеров, кроме привилегированных. Им коэффициент увеличили до 0,012.

«Простой расчет показал: если бы не было дискриминации, моя пенсия в 2004 году была бы больше на 200 лей, - отметил Ерощенко. – Мы все ждали поправок в закон о пенсиях государственного социального страхования с 1 января 2017 года. Но он, как и предыдущие законы, является дискриминационным и нарушает равенство между пенсионерами.

Пенсионеры, вышедшие на пенсию по возрасту с 1 января 2017 года, имеют право на пересмотр размера пенсии, исчисленной по формуле принятого закона, мы же этого права лишены.

Фактом прямой дискриминации является и то, что мы, вышедшие на пенсию до 2001 года, лишены возможности валоризации пенсии с 1 апреля 2017 года.

Под предлогом «солидарности» нас принуждают к труду в возрасте 80 лет. Мы работаем и платим налоги. Но есть категории пенсионеров, например, адвокаты, которые, будучи получателями пенсии, не платят налогов. Это дискриминирует нас. В соответствии со ст.16 Конституции РМ и ст.7 Всеобщей декларации прав человека все граждане должны быть равны перед законом. В соответствии со ст.54 Конституции РМ не могут быть приняты законы, умаляющие права граждан».

Каролина Русу, представитель министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, комментируя официальный ответ ведомства, заявила следующее. Пенсии заявителям были рассчитаны на основании тех законов, которые действовали на тот момент. В 2002 году пенсии пересчитывались, в 2004-м увеличивались таким образом, чтобы сумма достигла 25 процентов от зарплаты на тот период.

«Считаем, что нет дискриминации этой группы пенсионеров», - отметила Русу. Отвечая на вопрос председателя совета, она заявила, что нет данных о том, сколько нужно денег для валоризации пенсий тех, кто вышел на пенсию до 1999 года, как нет и формулы, по которой можно было бы провести такую валоризацию.

Алина Тимотин, представитель НКСС, также не знает, как можно провести валоризацию пенсий такой категории граждан, более того: «НКСС считает, что нет оснований для этого. Законы приняты на основании принципа солидарности: нынешнее поколение платит за тех, кто работал раньше».

Ян Фельдман сообщил, что с решением, которое будет принято 6 марта, пенсионеры смогут обращаться в суд: «Оно будет направлено в парламент и правительство. Но чудес ожидать не стоит».

В беседе с корреспондентом «Молдавских ведомостей» Леонид Ерощенко рассказал, что это не первое его обращение.

В 2000 году в ходе встреч с агитаторами от Партии коммунистов во дворце профсоюзов Леониду Ерощенко пообещали, что изменят закон о пенсиях и пересчитают его пенсию. Коммунисты пришли к власти и стали менять пенсионное законодательство - но не в пользу рядовых получателей: выдумали классы привилегированных пенсионеров. Появилась 34 статья, которая разрешала перерасчет пенсии работающим пенсионерам только в том случае, если возникли новые обстоятельства, которые не были учтены при расчете.

Ерощенко обратился в НКСС - ему отказали. Информацию о сумме взносов, перечисленных с момента выхода на пенсию, он получил от кассы только по суду.

В 2006 году Ерощенко подал иск в суд с требованием вернуть ему взносы, которые он выплатил в НКСС.

«Моя пенсия на тот момент составляла 741 лей 76 бань, - рассказал он. - За 2005 год я перечислил 23 тысячи 730,3 лея. Всего с 1999 по апрель 2006 года сумма моих взносов в НКСС и взносов моего работодателя составила 84 тысячи 728,02 лея».

Заявление о возврате выплаченных взносов дважды рассматривали апелляционная палата и Высшая судебная палата. В своем заявлении он также просил апелляционную палату обратиться в Конституционный суд с проектом постановления о перерасчете пенсии работающим пенсионерам. Ему отказали.

«Я обратился к Воронину с просьбой внести изменения в закон и предоставить право на перерасчет пенсии работающим пенсионерам, - - рассказал Ерощенко. - Воронин внес проект закона в парламент, после чего уже отказали депутаты. Я обращался к Воронину и Лупу с просьбой вернуть мне выплаченные налоги, но получал только отказ».

Ерощенко направил свое обращение о возврате уплаченных взносов парламентскому адвокату, но получил отказ, как и от парламентской комиссии по правам человека.

«Создается впечатление, что никто в Молдове не понимает или не хочет понимать, в чем заключается дискриминация непривилегированных пенсионеров, которым сейчас более 80 лет и которых принуждают работать и платить налоги», - сокрушается Ерощенко.

8 сентября 2008 года Европейский суд по правам человека принял решение отказать Ерощенко в рассмотрении его жалобы о нарушении права на перерасчет пенсии, поданной в 2006 году. «Суд постановил, что иск не отвечает требованиям Конвенции о правах человека и его рассмотрение не входит в компетенцию суда, - говорит Ерощенко. - Когда пришел отказ принять жалобу к рассмотрению в ЕСПЧ, я пришел к выводу, что бороться за свое право на справедливое решение бесполезно».

Несколько лет назад Ерощенко обратился к Валентине Булиге, министру труда, социальной защиты и семьи. Та ответила, что у нее есть предложение о перерасчете пенсии работающих пенсионеров. Но оказалось, что в законе от 2016 года о внесении изменений в закон о пенсиях государственного социального страхования 1998 года для пенсионеров, вышедших на пенсию до 2017 года, такого права нет.

Марина АБЛИСИМОВА