Влад Плахотнюк: 2017 год был годом роста республики Молдова

Интервью с председателем Демократической партии Молдовы Владом ПЛАХОТНЮКОМ

Господин Плахотнюк, каким был 2017 год для власти и ДПМ? Что можно отнести к достижениям, и что бы Вы хотели, чтобы люди запомнили об уходящем годе?

Главное, объективно смотреть на вещи. 2017 год стал годом роста Республики Молдова. Я имею в виду экономику, доверие граждан, осознания того, что правительство работает на них, несмотря на то, что еще очень многое предстоит сделать. Рост экономики составил около 4%, а это напрямую сказывается на доходах населения. Зарплаты выросли на 11%, пенсии на 10%. Экономический рост означает и новые предприятия, и новые рабочие места. В нашу страну продолжают приходить новые инвесторы. В первую очередь, я хотел бы, чтобы люди знали: власть начала серьезно работать над решением проблем и результаты будут очевиднее в следующем году.

Как Вы оцениваете деятельность партии в 2017 году, учитывая, что прошел год с момента Вашего избрания главой партии? Как изменилась ДПМ за этот год?

Когда меня избрали, я обещал, что ДПМ станет ближе к народу и будет сподвижником модернизации страны. Мы упорно работали над этими направлениями и результаты не заставили себя ждать. Доказательством могут служить местные выборы в этом году. В ноябре мы одержали победу на местных выборах в 10 населенных пунктах, а в 7 из них – в первом туре. Коллеги по партии много работают, и я их с этим поздравляю.

Темой, ознаменовавшей прошлый политический год, стал ввод новой избирательной системы. Вы довольны этим нововведением, и чем новая система лучше старой?

Все опросы указывали на то, что граждане хотели изменений, причем связанных с прямым избранием. Мы выдвинули инициативу ввода одномандатного голосования и собрали 800 тыс. подписей в ее поддержку. Смешанное голосование стало результатом широкого консенсуса. Абсолютный консенсус невозможен, но общество должно прогрессировать. ДПМ удалось осуществить эти перемены, и я уверен, что результаты будут положительными. Депутаты будут ближе к народу и к его проблемам.

Так как смешанное голосование было введено, Вы не намерены баллотироваться?

Сейчас нашим приоритетом является помочь правительству получить наилучшие результаты для людей, провести необходимые реформы. До выборов еще далеко, сейчас меня эта тема не волнует.

2017 год был годом конфронтации между властью и президентом Додоном. Многие считают эту конфронтацию прикрытием и обвиняют Вас в тайном сговоре с Игорем Додоном. Какими Вы видите дальнейшие отношения с президентом, и чего нам ждать в будущем?

С самого начала было ясно, что между властью и президентом будет конфронтация: мы поддерживаем европейскую интеграцию, а Игорь Додон против этого вектора развития. Конфликт возник, потому что решались первостепенные для страны вопросы: модернизация страны, сближение с ЕС, учения Национальной армии, назначение министра обороны. Это принципиально важные вопросы. Мы очень старались избежать хаоса в стране. Наша цель — служение народу, а не политические войны. Мне интересно, почему правоцентристская проевропейская оппозиция прилагает столько усилий для продвижения идеи существования тайного сговора между ДПМ и Додоном. Не отвлекает ли это внимание от того факта, что они не в оппозиции по отношению к президенту? Они просто не трогают его, и это меня не удивляет, потому, что они вместе участвовали в митингах в 2015 году. Может тайный сговор скрывается именно здесь?

Как Вы оцениваете отношения Молдовы с внешними партнерами в 2017 году – как с западными, так и с восточными? Что бы Вы особо отметили в связи с этим?

В 2017 году Молдова на деле доказала свое желание сблизиться с Западом. Наши внешние партнеры тоже ответили нам делом, а не словами, и это нас радует. Скоро год, как было подписано Соглашение с МВФ, и мы ждем третий транш в размере 22 млн. долларов. Отношения с ЕС также прогрессируют, а доказательством тому является подписание Меморандума о предоставлении макрофинансовой помощи Молдове. Не сомневаюсь, что в 2018 году мы получим эти деньги. Здесь я бы напомнил о своем декабрьском визите в США, в ходе которого был оценен прогресс Молдовы в экономической и политической сферах. Наши связи с европейскими и американскими партнерами укрепляются и приносят пользу нашей стране. Правда, в отношениях с Российской Федерацией у нас есть трудности. Молдова не ищет и не желает конфронтации с Россией, но будет защищать свои интересы. Мы за открытый честный диалог, мы хотим хороших отношений. Надеюсь, что в 2018 году так и будет.

В конце года Вы преподнесли политический сюрприз, объявив о кадровых перестановках в правительстве и сменив 7 министров. Зачем Вы это сделали? В ДПМ были недовольны работой своего же правительства?

Мы были довольны работой правительства и неоднократно говорили об этом. Доверие к правительству возросло в четыре раза. Кадровые перестановки были произведены, потому что мы хотим большего. Мы назначили в правительство технократов и освежили силы на 2018 год, который будет непростым. Новая правительственная формула полностью и всецело поддерживается нашей партией и в ее распоряжении все инструменты для сближения с народом и пошагового внедрения реформ.

Политический Альманах 2017