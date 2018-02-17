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Здоровье
Специалисты призывают родителей вакцинировать детей от кори
17.02.2018

Второй случай кори зарегистрировали в нашей стране. По данным министерства здравоохранения, заболела 7-летняя девочка из Рышкан, которая месяц назад ездила с родителями в Одессу.

Ребёнка госпитализировали. Лабораторные анализы подтвердили наличие инфекции в крови. По словам врачей, анализы сдали и люди, находившиеся в контакте с девочкой.

"Мы установили всех людей, кто с ней контактировал, и поставили их на учёт. К ним прикрепили ассистента, который за ними наблюдает. Сейчас девочку выписали из больницы. У неё уже был семейный врач. Она чувствует себя хорошо", - сказала врач Лидия Тутунару.

Специалисты призывают родителей вакцинировать детей. Особенно сейчас, когда наша страна находится между двух очагов кори. Вспышки инфекции зарегистрировали в Румынии и Украине.

"Единственной рекомендацией может быть вакцинация, только это может спасти вас от болезни. Родители должны воздержаться от путешествий в соседние страны, да и во многие другие, где корь быстро распространяется, поскольку там много непривитых детей", - отметил глава департамента НЦОЗ Анатолий Мельник.

Первый случай кори зарегистрировали в январе у семимесячного мальчика из Глодянского района.


 
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