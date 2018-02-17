Стартовала реформа Кишинёвской примэрии

Исполняющая обязанности столичного примара Сильвия Раду объявила о реформе городской администрации, начав с реорганизации работы нескольких управлений.

По её мнению, за годы правления Кишиневом либералами примэрия превратилась в структуру, перенасыщенную подразделениями и начальниками и, как следствие, бюрократическими барьерами. Управления стали отдельными юридическими единицами: каждое со своими бухгалтерами, секретарями и другими сотрудниками, которые дублируют функции друг друга и неэффективно решают проблемы горожан.

Сильвия Раду заявила, что даже в такой большой компании, как Gaz Natural Fenosa, обслуживающая миллион клиентов, с работой справлялся один бухгалтер. В мэрии же каждый считает себя мега-начальником с личным автомобилем и не хочет решать проблемы соседа, всей примэрии, занимаясь только своими партийными интересами. 7 февраля муниципальный совет принял решение о реорганизации четырех управлений.



Чем богаты сегодня?

На одном из заседаний оперативных служб были представлены результаты внутреннего аудита структуры примэрии. Согласно этому документу, в столичной мэрии насчитывается 18 подразделений, обслуживающих генерального примара, а также пять претур и 14 главных управлений. В них работает 1821 человек, из которых 768 являются государственными служащими и 1053 - это обслуживающий и технический персонал. Г-жа Раду уточнила, что не намерена увольнять людей, потому что в примэрии и так много вакантных мест – около 20%.

Кишиневский муниципальный совет (КМС) является учредителем или владеет долей в уставном капитале многих предприятий. Так в 11 акционерных обществах доля МСК варьирует от 0,64% до 100%. Это - АO "Apă-Canal Chişinău" (100 %); АО "Business Incubator Alfa" (98,5%); АО "Mina din Chişinău" (65%); АО "Combinatul Auto №4 din Chişinău" (64,2%); АО "Edilitate" (63,1%); АО "Autocomtrans" (58%); АО "Moda" (51,0%); АО "Taxi-service" (39,9%); АО "Agenţia municipală de ipotecă din Chişinău" (33%); АО “Franzeluţa” (3,9%); АО ”Combinatul de Produse Cerealiere din Chişinău” (0,64%).

В структуру мэрии также входят 34 муниципальных предприятия - "Institutul municipal de proiectări Chişinăuproiect", “Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi”, "Regia transport electric", "Regia exploatare a drumurilor şi podurilor "Exdrupo", “Regia Autosalubritate”, "Lumteh", "Piaţa centrală", "Parcul urban de autobuze", "Liftservice", "Infocom", "Primtrans", "Dieta-Vitas", "Rîşcani-ŞC", "Liceist", "Bucuria-EL", "Adolescenţa", Direcţia construcţii capitale a Primăriei municipiului Chişinău, "Parcul Dendrariu", "Combinatul servicii funerare", "Binefăcătorul", Teatrul de păpuşi "Guguţă", “Teatrul unui actor”, Teatrul "Satiricus", "Casa Limbii romăne", Centrul lingvistic, "Grădina Zoologică", Centru de creaţie “Buciumul”, „STI”, Direcția Parcurilor de cultură și agrement, ÎMPSL sect. Râşcani, ÎMPSL sect. Buiucani, ÎMPSL sect. Botanica, ÎMPSL sect. Centru и ÎMPSL sect. Ciocana.

Примэрии подчиняются и 17 медицинских учреждений - муниципальные клинические больницы № 1, №4, „Святого Архангела Михаила”, “Святой Троицы”; муниципальные клинические детские больницы “Валентина Игнатенко” и №1, роддом №2, инфекционная и фтизиопульмонологическая клинические больницы; Детский стоматологический центр, Муниципальный дерматовенерологический диспансер, пять медицинских территориальных ассоциаций (в каждом районе) и Муниципальный стоматологический центр.

Головную боль столичным чиновникам приносят 11 муниципальных предприятий, которые находятся в процессе несостоятельности, ликвидации или просто не представляют финансовые отчеты. Это, в частности, - “Chişinău-Prim” (в процессе ликвидации), „Capitala”, "Studentul", “Basarabia Com”, “Baical Arm”, “Amat”, кафе “Prut”, Театр марионеток, Столичный центр инноваций, Магазин зооуслуг и “Sideral birou de comandă”.

Первые пошли

На первом этапе реорганизации подверглись четыре муниципальных управления. Социально-экологическое управление сливается с главным управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Управление сельского хозяйства и продовольствия - с главным управлением экономики, реформ и имущественных отношений. Управление культуры станет частью главного управления образования, молодежи и спорта. А управление здравоохранения и управление муниципального фонда поддержки населения сливаются (путем поглощения) с главным управлением социальной помощи. Проект решения по этому вопросу был утвержден 27 советниками. Либералы выступили против и покинули зал заседаний в знак протеста.



В итоге своих должностей лишатся пять чиновников, в том числе и начальник столичного управления здравоохранения Михай Молдовану, замешанный в недавнем скандале, связанным с больницей №1. Большинство сотрудников ведомств сохранят свои рабочие места.

Согласно проекту решения, финансовые средства, предназначенные для содержания персонала ликвидированных управлений, передаются в управления, которые их поглотили. Руководители поглощающих организаций проведут процедуру слияния, внеся необходимые изменения в организационную структуру управлений и связанные с этим документы.

Либералы не хотят изменений

Если большинство советников (социалисты, коммунисты и беспартийные, НЕПМ и “Нашей Партии”) неоднократно говорили о том, что реформы в примэрии нужны и проголосовали за первые шаги, то, в отличие от них, либералы узрели в реорганизации управлений некомпетентность и злоупотребления. По их мнению, с одной стороны, Сильвия Раду предлагает объединение нескольких управлений за счет поглощения, а с другой стороны, объявила конкурс на замещение нескольких должностей глав управлений, которые должны быть реорганизованы. Лидер фракции Либеральной партии Ион Чебану говорит, что экономическое обоснование и логика организационной реформы, предложенная Сильвией Раду, не понятна. Нет юридической и экономической экспертизы, чтобы увидеть, что произойдет, если управления будут объединены.

По словам либерала, Сильвия Раду, скорее всего, хочет избавиться от некоторых чиновников. Ион Чебану привел в пример советника генерального примара, который был отстранен на том основании, что Дорин Киртоакэ тоже отстранен. Кроме того, ЛП настаивает на том, что только избранное гражданами лицо вправе проводить такие реформы, а не человек, который в примэрию „ вошел через окно”.

Советник от НЕПМ Алла Немеренко заявила, что управление здравоохранения три года назад потратило миллион долларов, но до сих пор так и не представило стратегию развития в этой сфере. “Сначала нужно было сделать анализ системы. У нас миллионы леев платятся компании из Румынии, чтобы вычислить стоимость строительства новой больницы... В результате возникают суммы в десятки миллионов леев для госпиталей и больниц города. Ещё один факт - управление социального обеспечения, в ведении которого находятся 54 сотрудника, тратит на одного работника 1400 леев в месяц. А управление здравоохранения, где всего лишь 16 сотрудников, тратит на каждого по 10 тысяч леев. Это эффективно? Речь идёт о деполитизации, потому как сегодня в системе 95% людей - это члены партии”, - отметила г-жа Немеренко.



Глава фракции Партии социалистов Ион Чебан сказал, что у него есть толстенная папка - сборник нарушений управления здравоохранения. И надо было давно принять решение об объединении управлений. “Чтобы либералам было ясно: мы не планируем занимать какие-то должности в примэрии и подконтрольных ей ведомствах. Мы настаиваем на том, чтобы проводился конкурс. Это вы, либералы, привыкли назначать своих людей на разные должности и делать то, что вам захочется», - подчеркнул советник.

Лишние люди и отсутствующие функции

Советник-социалист Александр Одинцов считает, что реформа назрела давно. Фракция согласна с тем, что грамотная команда из 10 бухгалтеров может обслуживать всю примэрию и заменит сегодняшнюю "армию" почти из 400 человек, занимающихся перекладыванием бумаг с места на место.

Лидер фракции коммунистов и беспартийных в КМС Василий Киртока отметил, что они являются сторонниками более кардинальных реформ.

- Мы считаем, что сегодняшняя структура примэрии не оптимальна, в ней много лишних людей, которые, возможно, образованы, опытны, но они вынуждены развивать на работе свою фантазию. В этом случае что им делать? Они вынуждены создавать проблемы горожанам и потом их решать. Или второй вариант - носить бумажки из кабинета в кабинет и отнимать время у тех, у кого есть работа. Поэтому, когда у людей нет четкого распределения функций, и идет их дублирование, они вносят негативный элемент в работу структуры в целом и создают проблемы людям.

Другая проблема - отсутствие некоторых функций. Для примера, до сих пор в структуре мэрии нет департамента по развитию туризма. А это важнейшая задача города - привлекать туристов, обустраивать туристические объекты и т.д.

Конечно, предложенный сейчас вариант реформы значительно лучше, чем ничего. Сильвия Раду - опытный управленец, она уже показала гибкость и системность, например, в принятии муниципального бюджета на 2018 г. Мы надеемся, что она продолжит начатое и сумеет противостоять тем, кто этому сопротивляется, - подытожил Василий Киртока.

Кто следующий?

Сильвия Раду написала на своей страничке в соцсети: «Существует срочная необходимость радикальных изменений в области здравоохранения. Муниципальные больницы не соответствуют желаемым стандартам. Есть много вещей, которые нужно сделать. Уверяю вас - мы начнем процесс реформ. Даже если некоторые начальники выступают против него. Нам нужен новый подход, нам нужна управленческая команда для работы с пациентами и врачами, которая будет эффективно расходовать государственные средства, а не в интересах клана, пришедшего к власти в области муниципального здравоохранения».

О том, какие подразделения будут следующими, в мэрии говорят неохотно, ссылаясь на то, что документ о реформе структуры горадминистрации ещё сырой. Однако некоторые предположения уже можно сделать.

Так, ещё в конце ноября 2017 г. новоиспеченный вице-примар Руслан Кодряну распространил сообщение о том, что он поставил на обсуждение вопрос об объединении городского автобусного парка с управлением электротранспорта, чтобы создать одно более эффективное предприятие, а не тратить впустую сотни тысяч леев из бюджета муниципалитета.

А за месяц до этого (в октябре) Руслан Кодряну, будучи тогда еще советником от Народной европейской партии Молдовы, выступая на общественных слушаниях, посвященных транспарентному управлению муниципальной собственностью,

озвучил предложение народных избранников от разных фракций и гражданского общества об объединении двух управлений - архитектуры, градостроительства и земельных отношений и юридического. Он тогда подчеркнул, что из-за неэффективной деятельности управлений примэрия проигрывает многие судебные разбирательства, тем самым лишаясь земельных участков. Кстати, и юристы из мэрии бегут из-за мизерных зарплат. К концу прошлого года в юридическом управлении из 30 сотрудников остались работать лишь 15.

Столичное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства может претерпеть более глубокую перестройку. Глава подразделения Петру Гонтя подал в отставку в конце января прошлого года. Тогда на планерке было объявлено, что работа управления нуждается в перестройке. Оно и понятно, ведь среди достижений этой структуры можно вспомнить разрушение практически всех (22 из 23) муниципальных предприятий по обслуживанию жилого фонда (бывших ЖЭК-ов). Об этом жители Кишинева узнали в конце прошлого года. Сегодня ими управляют лицензированные администраторы, которые проверяют бухгалтерскую документацию, собирают долги и готовят их к ликвидации. Согласно официальной версии, основная причина несостоятельности муниципальных предприятий по управлению жилым фондом – в долгах, которые образовались перед поставщиками услуг. Больше всего потребители задолжали АО Termoelectrica (более 600 млн леев) из-за разницы в показаниях счётчиков на горячую воду.

Между тем администраторы называют среди причин, приведших к банкротству бывшие ЖЭК-и, мошенническое управление ими местными властями. Они утверждают, что весь муниципальный жилой фонд был зарегистрирован за управлением ЖКХ, которое и распоряжалось деньгами муниципальных предприятий по обслуживанию жилого фонда. При этом руководство главного управления заключило множество контрактов с компаниями, предоставляющими рекламные услуги, мобильной и фиксированной связи, интернета, установке домофонов и прочего. На это уходили немалые деньги.

О реформе говорили 20 лет назад

О необходимости реформ системы управления муниципием начали говорить ещё в конце 1990-х. И все генеральные примары Кишинёва на протяжении этих лет пытались изменить организационную структуру, в зависимости от интересов, которые тогда преобладали в самой примэрии, но не в городе.



Иностранные партнеры решили сделать ставку на молодого либерала Дорина Киртоакэ, надеясь, что именно он проведет кардинальные реформы. Они разработали план реорганизации системы управления муниципием, который так и пылится где-то в управлениях. Ещё тогда, 10 лет назад, эксперты указали на дублирование и фрагментацию функций в примэрии; на то, что существовавшие 15 управлений организованы, как автономные юридические лица, для которых проводят отдельные тендеры, у них свои бухгалтерии, всё это очень затратно. Юристы в судах встречаются иногда по двое - от примэрии и от какого-то управления. А иногда никто в зал суда не приходил, потому что структуры не общаются между собой, у них нет единой политики.

Консультанты обратили внимание на то, что муниципальной собственностью управляет, кто угодно. За одну часть отвечает финансовое управление примэрии. За строения - департамент экономики и собственности. За земельные участки - управление архитектуры. Управление ЖКХ - за собственность при жилых домах. Управление транспорта - за подземные переходы. Управление образования - за собственность в школах, детских садах и т.д. Творческие личности занимаются финансами. Ни один чиновник примэрии до сих пор не может четко сказать, чем же владеет город на самом деле.

План иностранных доноров предусматривал реорганизацию примэрии в единую структуру, которой управляет генпримар и которая состоит из отраслевых департаментов - экономики и финансов, социального, ЖКХ, архитектуры и градостроительства плюс сильный административный блок (бухгалтерия и юридический отдел). То есть они предложили четкую вертикаль, которая сегодня отсутствует. Чтобы в этом убедиться, достаточно, например, попытаться ответить на вопрос - какая структура отвечает за управление жилищным фондом в любом районе города (претура или управление ЖКХ примэрии)? На самом деле - обе. Но какая, за что конкретно? Где разграничение полномочий? Их нет. Между тем претуры должны трансформироваться в структуры единого окна. Человек не должен ходить по столичной примэрии и искать решение своей проблемы - все должно решаться на месте, в претуре.



Высказались тогда эксперты и насчет муниципальных предприятий, проблема которых в том, что они практически не участвуют в тендерах. Советник от ПСРМ Виталий Мукан заявил в ходе заседания мунсовета о том, что последние 10 лет муниципальные предприятия не допускались к тендерам. Их выигрывали компании типа румынской “Delta”, которые потом брали в субподрядчики муниципальные предприятия типа “Exdrupo”. Последние довольствовались копейками, а зарабатывали на этом иностранцы. Спецкомиссия, созданая в МСК пришла к тому, что надо напрямую с работать с муниципальными предприятиями. Это даст толчок для их развития.

Для повышения качества работы примэрии необходимы кардинальные реформы, но это долгий, тяжелый и затратный процесс. То, за что на днях проголосовали советники, - только начало, за которым должен последовать сложный процесс, затрагивающий все структуры, в том числе и муниципальный совет.

Напомним, что Кишинёвский муниципальный совет должен принимать стратегические документы, нормативную регламентацию, а примэрия должна научиться их чётко исполнять. В настоящее время на заседаниях часто ведутся политические дебаты по поводу далеко не стратегических решений - о предоставлении частному лицу в собственность кусочка земли или о том, чтобы узаконить участок под домом. В то же время примар принимает стратегические решения, которые не входят в его компетенцию - о расширении улиц или о ликвидации и открытии маршрутов общественного транспорта. В итоге часто происходит подмена полномочий в деятельности примэрии и муниципального совета. А ведь развитие молдавской столицы в первую очередь зависит от решений и координации действий этих двух органов.