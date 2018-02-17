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Сильвия Раду о своем участии в выборах примара
17.02.2018

Отвечая на вопрос в эфире телепередачи, будет ли она участвовать в выборах, которые пройдут 20 мая в Кишиневе, Сильвия Раду сказала, что окончательное решение о своем участии примет позже.

«Сейчас рано говорить об этом. Сегодня все произошло, и я еще не попала домой. Это решение я буду обсуждать с семьей», – заявила врио примара Сильвия Раду.

«Я была кандидатом на президентских выборах и увидела, что происходит на этой кухне. Я тогда зареклась присоединяться к какой-либо партии. Мне не будет стыдно уходить из примэрии», – сказала Раду.

Она уточнила, что если решит участвовать в выборах, будет претендовать на должность примара в качестве независимого кандидата.

Она также отметила, что не собирается участвовать в парламентских выборах в качестве кандидата.


 
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