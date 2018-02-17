Общество С домашним заданием покончено: как будет выглядеть школьная программа Учащимся начальных классов молдавских школ больше не придется делать домашнее задание. Соответствующее заявление сделала министр образования, культуры и исследований Моника Бабук в интервью Sputnik. Как считает глава Минкультуры, подобная инициатива предназначена облегчить процесс обучения школьникам младших классов. "Предложено отказаться в начальных классах от домашних заданий. Рюкзаки, полные книг, а также факт того, что маленькие ученики возвращаются домой иногда и после обеда и должны сесть за письмо и продолжать занятия… это не хорошо. Качество учебников оставляет желать лучшего. И, конечно, многие из них нуждаются в замене или в радикальной доработке", — сказала Бабук. По ее словам, некоторые предметы будут исключены и заменены на новые дисциплины. "У детей уже с начальных классов могут появиться в школьном куррикулуме часы роботехники и информационных технологий. Известно, что сейчас с самого раннего детства ребята знают, как обращаться с гаджетами, а иногда и превосходят в этом учителей", — отметила министр. Бабук отметила, что и школьная программа учеников лицейских классов будет изменена. Подробности можно узнать в полной версии интервью с министром образования, культуры и исследований Моникой Бабук, которое можно посмотреть здесь Она подчеркнула, что это подтверждают и последние достижения учащихся Республики Молдова в области роботехники. "Наши дети показали хорошие навыки. Эти предметы развивают креативность, способность адаптировать ребенка в нынешних условиях", — добавила чиновница.

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