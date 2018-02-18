Календарь: 18 февраля – президент Молдовы празднует день рождения

Сегодня Игорю Додону исполнилось 43 года.

Известный государственный и политический деятель родился в селе Садова Каларашского района. Имеет три высших образования: окончил экономический факультет Государственного аграрного университета, факультет менеджмента Молдавской академии экономических знаний и факультет экономического права Международного института менеджмента.

В 22-летнем возрасте Игорь Додон начал трудовую деятельность на Фондовой бирже Молдовы. Затем он работал президентом Биржевого комитета при Товарной бирже Молдовы, членом Арбитражной комиссии при Фондовой бирже, состоял в совете директоров «Национального депозитария ценных бумаг».

В мае 2005 года Додон занял должность заместителя министра экономики и торговли, а в сентябре 2006-го стал и министром. Через два года он был назначен первым вице-премьером по вопросам экономики и торговли.

В 2009 году Игорь Додон стал председателем Партии социалистов Республики Молдова. По результатам парламентских выборов 30 ноября 2014 года партия набрала 20,51% голосов и сформировала самую многочисленную фракцию в парламенте XX созыва. Не поддержав программу правления проевропейских партий, Партия социалистов перешла в оппозицию.

Игорь Додон был организатором антиправительственных акций протеста в 2015-16 годах. 13 ноября 2016 года его избрали президентом страны большинством голосов - 52,27%. В связи с этим он сложил с себя полномочия главы партии.

Додон нарушил традицию, согласно которой свой первый зарубежный визит президент наносит в Брюссель. Он посетил Москву, тем самым четко обозначив намерение восстановить стратегические отношения с Россией. В мае 2017 года Игорь Додон вместе с Владимиром Путиным принял участие в праздновании Дня Победы в Москве и возложении венков к Могиле Неизвестного солдата.

- Я получил приглашение от президента России Владимира Путина посетить праздничные мероприятия на Красной площади. Почти 15 лет президенты Молдавии не приезжали в этот день в Москву, поэтому я решил поехать, - пояснил Игорь Додон.

По мнению главы государства, политический кризис в Молдове завершится после парламентских выборов в ноябре этого года. Судя по всем опросам, социалисты получат большинство. Это даст им возможность сменить унионистов во власти страны.

Игорь Додон часто выкладывает в соцсети свои семейные снимки. Со своей будущей женой Галиной он познакомился на студенческой свадьбе. Через четыре года, в 1999 году, молодые люди сыграли свадьбу. У них трое сыновей – Богдан, Влад и Николай