Между Молотовым и Риббентропом. Почему в Молдове зря боятся поглощения Румынией

Румыния системно работает над возвращением Молдовы, но рассчитывать на их воссоединение можно не больше, чем на объединение Корей.

Экс-президент Румынии Траян Бэсеску, председатель румынской Партии Народного движения (PMP) и почетный председатель молдавской Партии Национального единства (PUN), которому то дают гражданство Молдовы, то лишают его - сейчас по этому поводу как раз идет судебное разбирательство, ровно месяц назад заявил о намерении подать в парламент Румынии законопроект, "связанный с объединением [Румынии] с Молдовой и основанный на резолюции №148 Сената США". Дескать, согласно этой резолюции, Молдова имеет право на воссоединение с Румынией в соответствии с положениями ст. 1 Хельсинкского заключительного акта.

Что сказал Бэсеску

Ничего сложного в таком двухступенчатом обосновании проекта Бэсеску, "резолюция+акт", нет. Сенаторы США констатировали, что румыны и молдаване фактически один народ, разделенный по воле исторических случайностей на два государства, а первая статья Хельсинкского акта говорит о том, что границы государств могут изменяться в соответствии с международным правом, мирным путем и по договоренности.

Иными словами, если бы Молдова и Румыния договорились об объединении, никаких препятствий для этого не было бы. Теоретически. Как, к примеру, если бы об объединении договорились Северная и Южная Кореи. Как с этим будет связан законопроект Бэсеску - тоже непонятно, его никто еще не видел. Но волшебные слова "объединение Румынии с Молдовой" действуют как заклинание. Они вызывают из небытия древних призраков и отключают разум у многих комментаторов.

Впрочем, у большинства комментаторов, особенно в пророссийских СМИ, которых в Молдове большинство, разум совсем небольшой, так что особого ущерба эта операция им не наносит. Хотя и приводит иной раз к забавным формам поведения. И, чтобы костерок у них под черепом разгорелся поярче, Бэсеску подкинул еще несколько поленьев. А именно:

- он высказал мнение, что объединение Молдовы и Румынии возможно через решение двух парламентов, то есть безо всякого референдума;

- он высказал надежду, что две страны объединятся в течение ближайших 10 лет, подчеркнув, что для Бухареста это сейчас главный национальный проект, который "вернет Румынии достоинство". Насчет сроков - разговор отдельный, а в том, что касается восприятия Unirea, то есть Объединения - так в Румынии и Молдове называют этот проект, то Бэсеску прав, именно так он из Румынии и видится;

- он призвал создать должность министра по воссоединению страны, который будет выстраивать и координировать эту политику. Естественно, что где министр, там и министерство. И, естественно, что если создать такое министерство, то речь пойдет уже не о диаспоре, а об ирриденте;

- и, наконец, комментируя ситуацию "один народ - две страны", Бэсеску высказался в том духе, что негоже румынам до сих пор жить "так, как установили два преступника - Гитлер и Сталин - посредством своих министров иностранных дел в одиозном пакте Молотова-Риббентропа".

Это, собственно, все. Что касается законопроекта, который еще должны внести, а потом принять - или не принять, то можно предположить, что Бэсеску предложит какие-то дополнительные плюшки для молдаван с румынским гражданством, или для всех граждан Молдовы.

Из Румынии с любовью, из Молдовы со страхом

Плюшек этих, к слову, и так немало. Например, школьники Молдовы в районах, где вопрос доставки в школу и обратно стоит остро, массово ездят на учебу в автобусах, предоставленных румынским правительством. Те, кто может доказать, что его предки жили в Бессарабии в период между 1917 и 1940 гг., получают право на румынское гражданство, а с ним и возможность работать без виз по всему ЕС плюс еще немало приятных бонусов.

Или вот последнее решение румынского правительства: на всех детей, родившихся после 1 января 2018 г. в семьях, где хотя бы один из родителей имеет румынское гражданство, и оформленных как граждане Румынии, будет открыт накопительный счет с тем, чтобы к 18 годам они получили по 10 тыс. евро для старта во взрослую жизнь. Так что едва ли Бэсеску предложит, а тем более проведет через парламент что-то принципиально новое. Румыния и так давно работает над возвратом Молдовы, и за четверть века достигнут большой прогресс. Ставка в этом делается на образованную молодежь. Но вместе с тем этот прогресс не приблизил Unirea ни на шаг, и прогноз Бэсеску о том, что все закончится за 10 лет, не вызывает доверия. Зато слова "Молотов" и "Риббентроп" по-прежнему оказывают волшебное действие - в первую очередь, с подачи пророссийских СМИ.

Бэсеску - матерый популист, а уж искусством политического троллинга владеет великолепно. Он знает, что стоит выйти в Кишиневе на площадь Национального собрания, к "камню Гимпу", трижды обойти его, чтобы привлечь внимание прохожих, топнуть ногой и негромко сказать "приди Молотов к Риббентропу, а Риббентроп к Молотову", как бесплатный пиар на полгода обеспечен. Причем пиар на той теме, нежное прикосновение к которой вызывает у среднего румынского избирателя чувство, максимально приближенное к глубокому удовлетворению.

А с другой стороны, тем, кто паразитирует на негативных эмоциях читателей пророссийских СМИ в Молдове, вызывание духов Молотова и Риббентропа тоже на руку. Метод Молотова-Риббентропа позволяет актуализировать весь постсовковый поток сознания, которым под завязку забиты мозги 90% жителей Молдовы: раньше был порядок работа квартира бесплатная колбаса по 2.20 румыны злые придут будут бить не забудем не простим можем повторить деды воевали Россия великая без нее нельзя гейропа хохлы наскакали нет майдану Кишинев уже не тот наша независимость - вот такая непрерывная цепочка, без знаков препинания, которые только отвлекают и порождают несвоевременные идеи.

В этом-то и сила заклинания Молотова-Риббентропа, что коль скоро оно кем-то произнесено, то повторить его тут же находится множество желающих. А поскольку геополитика в кратком изложении "России-24" в Молдове доступна всем, то такая актуализация немедленно вызывает вспышку политических дискуссий, которые люди, слабо представляющие, что в действительности являет собой молдавское общество, принимают за некую борьбу мнений.

Но это, разумеется, не так - это всего лишь рефлекторные подергивания в ответ на укол заостренным Молотовым-Риббентропом, примерно так же реагирует на раздражители обезглавленная лягушка. На этих рефлексах и возникают рассуждения о каких-то разменах по старым картам, мол, Правобережная Молдова - в Румынию, Приднестровье - в Украину (ага, в Украине только и мечтают о таком приобретении), Черновцы отобрать, Четатя-Албэ (Белгород-Днестровский, если что) тоже, а Черноморск объявить вольным городом... Впрочем, про Черноморск, кажется, немного не там прозвучало.

Ожидать ли Unirea?

Но, как мы помним, Румыния системно работает над возвращением Молдовы. Есть ли рациональное зерно в словах Бэсеску - и в ответных репликах? Или это просто воздействие на рефлексы толпы? Разберемся по пунктам, что в действительности происходит в цепочке ЕС-Румыния-Молдова-Гагаузия+Приднестровье-Украина-Россия.

Румыны, опираясь на поддержку ЕС, действительно проводят европейские реформы. Не все идет гладко, местный феодальный олигархат сопротивляется, то и дело переходя в контрнаступления, но успехи за 25 лет после выхода из соцлагеря действительно огромные. Правда, румынам досталось всего полвека социализма, а до этого они были вполне нормальные - ну, не без тараканов, Восточная Европа все же, и Балканы рядом, и Бессарабию Россия отпилила в 1812 г. - но так в целом норм.

И еще, что немаловажно, хотя они и неплохо, в общем, относились к России, но с ней не братались, так что отделение от российского культурно-смыслового наследия, тех самых щупалец Вятровича, им вполне удалось. Россия в сегодняшнем пространстве румынских смыслов неактуальна. Для человека, привыкшего общаться с молдаванами, при общении с румынами, особенно молодыми, разница видна сразу. Тут, собственно, и проходит граница между молдаванами и румынами - не язык, не этнос - они у них общие, и не политический выбор - "ваты" в Румынии тоже немало, правда, такой, снобистски-евроскептической, но несомненной "ваты". А вот именно в смысловом пространстве. Нет у них ассоциаций ни с какими книгами, фильмами, анекдотами и прочим, которые есть у нас и все еще сильно пересекаются с СССР и с Россией. У них они совсем другие.

Такую молодежь Румыния воспитывает и в Молдове, с разной степенью успеха. Но если успех достигнут, молодому человеку в Молдове уже неуютно. Он хочет уехать, ну хотя бы в Румынию. Проблем с отъездом в Румынию нет. В 90% случаев он или она может получить румынское гражданство.

То есть, с одной стороны, усилия Румынии дают результаты. Но, с другой, эти результаты при первой возможности валят из Молдовы. За исключением узкого слоя тех, кто устраивается на месте и заполняет госслужбу, отчасти бизнес и какие-то политические ниши не первого ряда - в общем, все, где требуется активность и квалификация. На 90% это слой сосредоточен в Кишиневе. А все остальное - шлак, но с правом голоса. Вот почему мысль Бэсеску о том, что вопрос об объединении может быть решен без референдума, одними только парламентами, вызвала истерику.

Но, опять же, эта истерика лишена оснований. Молдавская политическая элита - те, кто доходит до парламента, министерских постов и других не столь пафосных, но важных позиций - узкий и закрытый клан, который доволен своим положением. Конечно, внутри него идет борьба, но обрушивать всю систему, выстроенную за десятилетия, большинство членов клана не захотят. Объединение с Румынией для них будет означать недружественное поглощение с потерей всех завоеванных позиций.

Так что, увы - Unirea не будет. Для этого понадобилась бы революция, а людям, способным что-то менять, проще уехать.

Вернется ли Молдова в Приднестровье?

Но и это еще не все. Остаются факторы Приднестровья и Гагаузии, нелегального и легализованного пророссийского сепаратизма. Приднестровье и Гагаузия похожи на остальную Молдову во всем. А конфликт между Кишиневом и Тирасполем, а также перманентные трения между Кишиневом и Комратом не похожи на конфликт между Украиной и "республиками" ОРДЛО ни в чем.

Конфликт в Приднестровье похож на конфликт между ДНР и ЛНР, если бы их сначала объединили каким-нибудь пактом Суркова-Гиркина в единую ЛДНР, потом ЛДНР стала бы независимой и признанной, а затем обстановка изменилась, и бывшая ЛНР захотела бы независимости от бывшей ДНР. Молдова не похожа на Украину - я уже писал об этом. Молдова вместе с Приднестровьем - это ОРДЛО на поздней стадии развития, внутри которого созрели внутренние разногласия. На уровне элит это вообще одно целое. Конфликт - для лохов, и европейских, и российских. Тандем Молдова-ПМР+Гагаузия - это переход между ЕС и Россией в обход любых санкций, пресловутый "метр границы", золотое дно. Все конфликты - только из-за дележа доходов, общую ситуацию менять никто не хочет.

Экономически ПМР встраивается в ЕС даже успешнее "проевропейской" Молдовы. А ментально Молдова все сильнее скатывается к ПМР во всеобщей любви к России и Путину. И это закономерно, поскольку российская пропаганда безраздельно господствует в Молдове.

И потому Молдова приднестровизируется, а не наоборот. На всех переговорах вопросы демократии и прав человека давным-давно вынесены в отдельный кейс, а кейс убран с глаз долой и всеми забыт. Но при этом наверху есть некий слой, который обучили на европейские гранты не лезть ногами на унитаз и который корчит умные рожи перед европейскими партнерами, демонстрируя им перманентные усилия по европеизации Молдовы в сочетании со столь же перманентными успехами. Им охотно подпевают представители международных организаций в Молдове, которые тоже стали частью местных молдо-приднестровских элит. К тому же, успехи нужны им и для отчета. И для разводки России тоже имеются аналогичные, специально обученные люди.

Молдова обманывает всех партнеров, причем довольно однообразно: демонстрируя им броуновское движение, не ведущее никуда. В хаосе всегда можно найти подходящий к случаю фрагмент для показа успешного движения куда угодно. Хоть в ЕС, хоть в Россию. Хоть к реинтеграции ПМР, хоть к решимости добиться ее независимости. Хоть к демократии, хоть к твердому порядку. Хоть к Unirea, хоть против Unirea. Хоть в НАТО, хоть в не НАТО. И даже движение к отмене пакта Молотова-Риббентропа при большом желании тоже можно показать. Или, например, к решительному отмежеванию правильного Молотова от неправильного Риббентропа. Как говорится, любой каприз за вашу материальную помощь в осуществлении наших неизменно успешных реформ.

Но Молдова при этом остается на том самом же месте. Аккурат между Молотовым и Риббентропом.

Сергей ИЛЬЧЕНКО