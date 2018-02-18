Игорь Додон: в 2018 году мы одержим победу во всех больших политических битвах

Интервью с президентом Республики Молдова Игорем Додоном

Г-н президент, дайте, пожалуйста, общую характеристику прошедшему 2017 году.

Это был довольно сложный для страны год: было много достижений, но не удалось избежать и конфликтов между ветвями власти. Демократические власти страны не смогли обеспечить экономический рост и сохранить стабильность в обществе. Более того, власти провалили и то, что они называют европейской интеграцией, а V саммит «Восточного партнерства» стал тому доказательством. Но самым серьезным является то, что страх перед всенародно избранным президентом заставил их блокировать ряд важных инициатив, расколоть общество по фальшивым критериям, и держать людей в постоянном напряжении, провоцируя недовольство и неопределенность.

Что Вы имеете в виду?

Конфликты между ветвями власти, вызванные желанием парламентского большинства навязать собственное видение по целому ряду вопросов внутреннего или внешнего свойства, желанием и настойчивостью Демократической партии присвоить себе контроль над институтом президентства из-за постоянного страха перед всенародно избранным главой государства, обернулись отчаянными попытками ограничить полномочия президента. Сначала заблокировали мою инициативу о проведении общереспубликанского референдума, пригрозили импичментом, но потом поняли, что проиграют, и отказались от этого замысла. Не сумев подчинить меня политически, правящий режим стал использовать правовые инструменты. Все мы стали свидетелями того, как демократы делали все возможное, чтобы урезать полномочия главы государства. А Конституционный суд сыграл роль просто юридической дубинки. Большинство инициатив президента были заблокированы либо бойкотированы парламентом или правительством, а некоторые, наоборот, даже заимствовались, как, например, реформирование системы образования в вопросе экзамена на степень бакалавра, прекращение процесса оптимизации учебных учреждений, а также многочисленные инициативы социального характера. Своими действиями против президента правящий режим породил еще большую неопределенность и недовольство в обществе.

Хорошо, но как объяснить тот факт, что при всем этом, доверие граждан к президенту только возросло?

В этот непростой период доверие людей к институту президентства выросло в 14 раз. Сегодня президенту доверяют более 51% определившихся граждан. В настоящее время президент Республики Молдова, равно как и аппарат президента – единственный государственный институт, который не только законен, но обладает также полной легитимностью. Доверие людей ко мне возросло и благодаря тому, что я посетил многочисленные населенные пункты и общался с людьми. В результате, я посетил в течение года 154 населенных пункта, были реализованы социальные проекты, непосредственно влияющие на благосостояние людей. В рамках этих проектов помощь получили более 75 тысяч граждан.

Можно ли назвать Ваш конфликт с властью геополитическим?

Их политический страх перед президентом дополнил геополитический страх — перед Россией. Пришлось приложить значительные усилия для того, чтобы предотвратить непоправимый вред, который русофобская политика властей могла нанести нашим отношениям с Российской Федерацией. На мой взгляд, мне удалось справиться с этой нелегкой задачей. В области внешних отношений президент и его администрация проводили очень активную политику. Нам удалось разблокировать экспорт в Россию, добиться соблюдения условий труда в России для сотен тысяч молдавских трудовых мигрантов, был начат эффективный процесс переговоров с Приднестровьем, которые уже дали свои первые результаты. Отмечаю со всей ответственностью, что без моего личного участия на высшем уровне русофобская политика властей могла обернуться тяжелыми экономическими и социальными последствиями, которые трудно подсчитать.

Каковы основные аспекты, которыми Вы руководствовались в 2017 году в сфере внутренней политики?

Думаю, что они были очевидными для всех, но если их перечислить, тогда это укрепление государственности и независимости Республики Молдова, обеспечение безопасности и нейтралитета страны, разработка законов, программ и стратегий развития государства, работа на местах и диалог с гражданами.

В 2017 году было предложено провозгласить 2 февраля Днем государственности Молдовы, а также признать исторический флаг Молдовы в качестве национального символа. 16 марта 2017 года были направлены ходатайства в адрес правительства и Министерства просвещения о включении в школьную учебную программу предмета «История Молдовы» вместо «Истории румын». Под эгидой президента была начата работа над созданием трехсерийного документального фильма «История Молдовы». Фильм уже успели посмотреть более 1 миллиона граждан. В рамках администрации президента было принято решение о разработке проекта закона о запрете унионизма во всех его проявлениях. 2 декабря 2017 года впервые в Республике Молдова во Дворце Республики состоялись посвященные 100-летию со дня провозглашения Молдавской Демократической Республики мероприятия и др.

6 мая 2017 года был подписан указ об отзыве проекта Стратегии национальной безопасности, а также Плана действий по ее внедрению, разработанные во время мандата предыдущего президента страны, так как содержание указанных документов не соответствовало существенным изменениям, произошедшим в национальной, региональной и международной безопасности. Особый акцент в документе ставился на тесное сотрудничество с НАТО, но я выступаю за нейтралитет страны.

Также, была создана комиссия в новом составе для разработки Стратегии национальной безопасности Республики Молдова, которая призвана соответствовать национальным интересам, нейтральному статусу, требованиям укрепления государственности и модернизации Республики Молдова.

Была сформулирована позиция по поводу отношений с НАТО на основании следующих принципов: соблюдения неприкосновенности признанных границ Республики Молдова, соблюдения конституционного статуса постоянного нейтралитета Республики Молдова, соблюдения взаимных интересов в рамках диалога, участия Молдовы в миротворческих операциях под эгидой ООН.

Сколько законов было разработано президентурой в 2017 году?

57 законопроектов/программ были разработаны или находятся в процессе разработки в аппарате президента. Некоторые из них были переданы парламенту для рассмотрения и утверждения. Важнейшие из них, относящиеся к различным областям, предусматривают: отмену закона о «краже миллиарда», согласно которому граждан принудили к возврату денег, украденных из банковско-финансовой системы, отмену повышения возраста выхода на пенсию, индексацию пенсий два раза в год, их повышение до минимального прожиточного уровня, а также установление минимального гарантированного срока получения пенсии наследниками в случае преждевременной кончины получателя пенсии по возрасту и др.

Хочу отметить, что большинство инициатив являются результатом постоянного моего диалога с гражданами. За отчетный период я посетил 154 населенных пункта в рамках рабочей программы президента Республики Молдова. Во время этих визитов состоялись встречи с более чем 12 тыс. граждан. В адрес аппарата президента Республики Молдова поступило 3872 жалобы, что в 5 раз больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего мандата. 524 человека получили аудиенцию в рамках графика приема граждан, регулярно проводимого в аппарате президента. Впервые было налажено регулярное проведение дней открытых дверей, как в Государственной резиденции, так и в резиденции в Кондрице. За последнее время сотни детей, юношей и девушек посетили государственные резиденции.

На внешнеполитической арене, какова картина Вашей деятельности в 2017 году?

Как отмечено в отчете о моей деятельности в первый год президентского мандата, в 2017 году официальные визиты состоялись в Российскую Федерацию, Республику Азербайджан, Республику Армения. 16 рабочих визитов состоялись в Королевство Бельгия, Кыргызскую Республику, Республику Турция, Венгрию, Республику Беларусь, Туркменистан, Итальянскую Республику и Ватикан, Греческую Республику, Исламскую Республику Иран, Российскую Федерацию.

За отчетный период состоялось 14 встреч с главами государств, 6 встреч с председателями парламентов, 7 встреч с премьер-министрами. Также проведены встречи с председателями Совета Европы, Европейского Парламента, Европейской Комиссии, Коллегии Евразийской Экономической Комиссии, Исполнительного секретариата СНГ, Межпарламентского собрания СНГ, Заместителем секретаря НАТО, Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, многочисленными европейскими комиссарами и министрами иностранных дел из различных стран, высокопоставленными представителями Совета Европы, МВФ, ОБСЕ, Венецианской комиссии, Всемирного банка и др.

В ходе всех этих встреч я продвигал интересы Республики Молдова, и я рад, что мне многое удалось сделать, а особенно хочу отметить решение проблем в отношениях с Российской Федерацией, которые затрагивают интересы экономических агентов и рядовых граждан.

Одним из Ваших приоритетов Вы назвали отношения с диаспорой. Что удалось сделать в этой сфере?

Хочу напомнить, что впервые в истории президентства была учреждена должность советника по вопросам диаспоры в целях содействия общению с представителями молдавской диаспоры, реализации проектов и программ по ее поддержке, содействия участию в процессе принятия решений, взаимодействия с государственными учреждениями внутри страны и за ее пределами.

Также в 2017 году, впервые, по моей инициативе были организованы 9 встреч высокопоставленных официальных лиц Республики Молдова с представителями молдавской диаспоры в странах проживания. Встречи состоялись в Российской Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Сочи), Королевстве Бельгия (Брюссель), Итальянской Республике (Падуя, Рим), Азербайджане (Баку), Республике Турция (Стамбул); Венгрии (Будапешт); Республике Белоруссия (Минск); Общее количество участников составило 2450 человек.

Впервые было заявлено о готовности администрации президента организовать практические стажировки в рамках аппарата президента, было обнародовано обращение в адрес действующих в Республике Молдова предприятий с иностранным капиталом с просьбой позволить АПРМ доводить до сведения диаспоры данные о наличии вакантных рабочих мест, особенно требующих наличие высокой квалификации и др.

Каковы Ваши успехи в 2017 году с точки зрения урегулирования приднестровского конфликта?

В связи с приднестровским урегулированием мной были проведены две встречи с приднестровским лидером – 4 января и 30 марта 2017 г. Также постоянно проводились встречи с депутатами Верховного Совета, активистами, экспертами, представителями научной среды.

В течение года президентская администрация активно участвовала в обсуждениях по вопросу открытия совместного таможенного поста в населенном пункте Кучурган, содействовала реализации договоренности об открытии дорожного движения через реку Днестр в населенных пунктах Гура Быкулуй – Бычок, а также других аспектов, касающихся приднестровского урегулирования.

В начале 2017 года были представлены 8 приоритетных пунктов по решению проблем жителей обоих берегов Днестра — 4 для правого берега и 4 для левого берега. Среди них: восстановление механизма обработки сельскохозяйственных земель для жителей сел района Дубэсарь, находящихся под юрисдикцией Кишинэу, восстановление стационарной телефонной связи, определение механизма функционирования 8 школьных учебных учреждений, расположенных на территории Приднестровья и входящих в подчинение Министерству просвещения Республики Молдова, поиск решения о возможности перевода учащихся лицея г. Рыбница в здание, построенное за счет Министерства просвещения, выбор подходящего здания для учащихся лицея г. Григориополя, которые в настоящее время учатся в с. Дороцкое, утверждение (апостиль) документов (дипломов) об окончании Тираспольского университета им. Т.Г.Шевченко, обеспечение свободного передвижения для жителей с обоих берегов Днестра, в том числе государственных служащих, регистрация и выдача регистрационных автомобильных номеров владельцам машин с пропиской в населенных пунктах Приднестровья, согласование, при содействии Объединенной контрольной комиссии, открытия моста через Днестр в селах Гура Быкулуй – Бычок.

К тому же, впервые был создан координационный механизм на уровне руководства Республики Молдова по вопросу приднестровского урегулирования. В 2017 году состоялось 8 заседаний на уровне советников руководства страны, а также 3 встречи президента 18 страны, председателя парламента и премьер-министра по вопросу приднестровского урегулирования.

Каковы Ваши ожидания от 2018 года?

Наступающий 2018 год станет очень напряженным, так как в этом году должны состояться выборы, представляющие огромное значение для страны. Это будет год тяжелого испытания для нашей молдавской самобытности, государственности и нейтралитета. Эти мои прогнозы основываются на реалистичной оценке ситуации. Однако заявляю со всей ответственностью, что президент и его администрация сохранят основы, на которых зиждется государство. Совсем не случайно, что президентским указом 2018 год был объявлен Годом Святого Штефана Великого, который был защитником молдавской государственности.

Обещаю вам, что мы выстоим, укрепимся и одержим победу во всех крупных битвах, которые состоятся в 2018 году.

Политический Альманах 2017