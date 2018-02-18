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Экономика
Как молдавская статистика издевается над населением
18.02.2018

На портале национального бюро статистики в разделе "Прожиточный минимум" вы найдете следующие данные за первое полугодие 2017 года.

Прожиточный минимум - 1866,3 лея, в том числе:

- для работоспособного населения - 1980,9

- для взрослых работающих - 2144,1

- для взрослых работающих женщин - 1803,8

- для пенсионеров по возрасту - 1566,6

- для детей - 1782,1, в том числе:

- для детей до одного года - 684,4

- для детей в возрасте 1-6 лет - 1536,9

- для детей в возрасте 7-17 лет - 2015,5 лея.

Чем может отличаться содержание ребенка 11 месяцев и 29 дней от содержания ребенка одного года и двух дней? Почему для одного достаточно 684 лей, а для содержания второго нужно уже 1537 лей?

Почему выделены «работающие взрослые»? Что означает на языке статистики «взрослый работник», «взрослая работающая женщина»?

Почему выделены пенсионеры по возрасту и забыли о пенсионерах-инвалидах? Ведь проживание инвалида со всеми его проблемами гораздо дороже, чем для здорового человека.

Хотя все имеют одинаковые права. Законодательно-теоретически. По крайней мере, так уверяет наша Конституция. Если это так - изобретение статистикой градаций минимального прожиточного уровня - бесстыдное надругательство, насмешка над всем населением и грубейшее нарушение Конституции.

Ведь "Государство (вроде как) гарантирует каждому человеку одинаковые права на жизнь" (ст.24).

Почему с 1994 года, когда была принята Конституция, никто не призовет к уголовной ответственности руководство статистики и правительства за грубое, многократнове (ежемесячно в течении 24 лет) несоблюдение конституционных прав граждан?

Или всем на это давно наплевать? А ведь это плевок в Конституцию. Если хотите - и в парламент, и в генпрокуратуру и на всю юстицию.

На Конституцию, на которой, возложа правые свои ручонки, клялись и клянутся многие большие начальники наши, вступая на должность, перед тем, как на очередной срок садятся в удобные свои рулежные кресла. 

Давно пора из статистики гнать всех - от руководства до рядового работника: они за своими расчетными программами и цифрами не способны видеть живых, конкретных людей!

Думитру БАРБАЛАТ


 
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