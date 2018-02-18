Жители Молдовы массово бойкотируют местную «молочку»: На очереди сосиски и копчености?

Буквально вчера разговорился с одним знакомым бизнесменом за чашкой кофе. Рассказал он мне замечательную историю о том, что зашел накануне вечером в супермаркет – купить творога, который так любит его малолетний сын и не очень малолетний пес. Повертел он пачки в руках и… пошел в мясной отдел.

- Вы, конечно, журналисты, нагнали туману! Но, на всякий случай, я решил повременить с молочными товарами – потравимся еще к чертям… - рассуждал он.

Ну, а мы решили дать слово нашим корреспондентам. Один из них не прекращал покупать «молочку» в магазинах столицы, а второй – прекратил. И у каждого свои аргументы.

ЗА

А если корова, давшая «домашнее» молоко, болеет всеми немыслимыми коровьими болезнями?

К моему дому каждый день привозят бочку. Небольшую такую, литров на 300, может, на пятьсот. Молоко продают. Говорят, что почти домашнее, «прямо с завода», чуть ли не из-под коровы. Беру иногда. Еще на рынке и окрест него продают банки с домашним молоком. Смотрю, сейчас очереди за таким продуктом. Но я чаще покупаю «молочку» в «своем» супермаркете. И буду продолжать это делать!

Все-таки магазинное молоко — хоть какая-то гарантия качества. Откуда мне знать, какая корова дала домашнее молоко? Может, она болеет всеми немыслимыми коровьими болезнями? Сертификата мне не показывает продавец, потому как нет его у селянки.

И все-таки «молочный скандал» изменил мои предпочтения. Беру в магазине молоко одной фирмы из небольшого молдавского городка. Оно портится быстро (признак того, что молоко настоящее, как мне кажется). Вечером, когда я захожу отовариться, его продают с уценкой. Может, это не самый верный признак качественного молока, но мне так хочется на это надеяться!

Леонид РЯБКОВ.

ПРОТИВ

Лучше есть домашнее, чем постоянно поглощать какой-нибудь эрзац!

В последнее время перестал покупать молочные продукты в магазинах вовсе, предпочитаю обходиться небольшим количеством молока, творога и других продуктов, покупая их с рук у фермеров. И дело не в «скандале с молочкой» (хотя и он, если совсем честно, сыграл свою роль), это - принципиальная позиция.

О том, что в «магазинные» продукты добавляют всякие консерванты и растительные жиры, известно давно. Дело совсем не в этом. Посудите сами: зачем покупать что-то дешевое, но вредное по семь раз в неделю, если можно закупаться один раз, но самыми качественными и проверенными продуктами? У меня есть проверенные «поставщики», я даже видел корову, которая дает «сырье» для того, что я покупаю! А для того, чтобы посмотреть, из чего делается условный сыр какой-то из молдавских компаний, мне пришлось бы самому идти на завод и наблюдать за всеми производственными процессами лично — не дай Бог добавят какую-то бурду в мой кефир! Можете себе такое представить? Вот и я нет. Скорее всего, даже на порог не пустят. А сельские жители с удовольствием все рассказывают и показывают.

Лучше есть домашнее, чем постоянно поглощать какой-нибудь эрзац, который может и по здоровью ударить.

А может, буренку какую завести? Как домашнее животное? Кто-то заводит псину или кошку, а у меня будет корова! Только где ее держать? В гараже? Так у меня и гаража-то нет...

Дмитрий МОРЕЦ