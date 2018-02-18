Премьер Молдовы на конференции в Мюнхене призвал Россию вывести войска из Приднестровья

Премьер-министр Молдавии Павел Филип в ходе своего субботнего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности выразил надежду на то, что Россия выведет свои войска с территории непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР). По его словам, это позволило бы странам иметь "сбалансированные, дружеские отношения" (цитата по ТАСС).

Филип, отметив "непростую ситуацию" в отношениях между государствами, выразил надежду на "искреннее желание России помочь в урегулировании приднестровского конфликта и вывести с территории Республики Молдова свои вооруженные силы и боеприпасы".

Глава молдавского правительства также выразил озабоченность "ситуацией неопределенности, нависшей над Восточной Европой". Он считает, что по Евросоюзу сейчас проходят основные линии геополитического раскола между Востоком и Западом.

Напомним, в январе спикер парламента Молдавии Андриан Канду заявил, что его страна намерена подсчитать ущерб от присутствия российских военных на территории Приднестровья за последние 25 лет, а затем выставить счет Москве.

По словам Канду, Россия в Приднестровье является "оккупационной силой". "Они организуют совместные учения с так называемой армией Приднестровья. Российские подразделения представляют угрозу безопасности, поскольку это незаконное присутствие, такое же как в Абхазии, Южной Осетии и Восточной Украине. Мы пытаемся говорить о незаконном присутствии российских сил в Приднестровье на международном уровне, и мы надеемся, что этот вопрос дойдет до ООН", - утверждал спикер.

Он также отметил, что Россия своими действиями нарушает международное право. "Мы намерены нанять международную юридическую фирму для расчета ущерба от присутствия России в Приднестровье в течение 25 лет. Счет будет измеряться миллиардами долларов", - добавил спикер молдавского парламента.

Президент Молдавии Игорь Додон, впрочем, подобные взгляды не разделил. "Думаю, заявление спикера связано с предстоящими в этом году парламентскими выборами, на которых правящая Демократическая партия пытается выставить себя главным защитником интересов США и ЕС. Однако желание понравиться Вашингтону и Брюсселю таким путем недальновидно и опасно", - прокомментировал глава государства слова премьер-министра.

Додон назвал стратегическое партнерство Молдавии с Россией залогом "сохранения молдавской государственности", а российскую миротворческую операцию в Приднестровье - гарантом "сохранения мира на Днестре". Он отметил, что признателен российским миротворцам, которые вместе с молдавскими и приднестровскими "голубыми касками" уже 25 лет надежно охраняют мир на Днестре.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В 2017 году исполнилось 25 лет с начала миротворческой операции в непризнанной Приднестровской Молдавской республике.