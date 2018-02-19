Владимир Воронин: мы, коммунисты, всегда будем вместе с людьми, будем на стороне правды и справедливости

Интервью с председателем Партии коммунистов Республики Молдова Владимиром Ворониным

Каким для Молдовы с политической точки зрения был 2017 год?

Если коротко — неудачным годом. Для страны это был еще один потерянный год… Ведь если рассматривать его с точки зрения качества жизни людей, то о каких улучшениях для простого человека можно говорить? Ни о каких. Какие подвижки в экономике? В развитии инфраструктуры? Их не было. Какая из многочисленных проблем была решена? Ни одна!

Все, что происходило, — весь этот политический хаос, беспредел и коррупция — было подчинено исключительно одной цели: закрепить позиции политической группировки демократов и социалистов, захватившей страну. После удачно проведенной ими операции «Президент» они сразу же приступили к следующему этапу. Коррумпированное парламентское большинство совместно с псевдооппозицией Додона приняло закон, кардинально изменивший систему избрания депутатов парламента. За год до очередных выборов, понимая, что честным способом их не выиграть, внедрили систему, наиболее подходящую для фальсификации выборов, наплевав при этом на мнение международных структур и большинства политических партий страны, а также граждан.

Какие политические события были, по Вашему мнению, самыми значимыми в 2017 году? Какие из этих событий не должны были бы случиться?

Не могу отметить хоть какое-либо событие в положительном плане. Конечно, нельзя было вводить так называемую смешанную систему выборов. Если закон останется в таком виде, это приведет к самым негативным последствиям для страны. Практика Румынии и Грузии и ряда других стран четко показала: это приводит к еще большей коррупции и разрушению политической и партийной системы как таковой. У нас ведь у самих есть негативный опыт — по одномандатным округам избирают депутатов Народного собрания Гагаузии. И все видят, что так называемые независимые депутаты на второй день после выборов организованно переходят в подчинение партии власти. Так будет и с парламентскими выборами.

Другим событием, и тоже негативным, я бы назвал очередное антинародное и неконституционное решение Конституционного суда о возможности изменить статью 13 о названии государственного языка. Конституционный суд каждый год тиражирует подобные вредительские для государства решения. За период с 2011 года уже принято 13 таких решений. И все — вразрез с Конституцией. Уверен, придет время, и за все это судьи ответят перед законом и перед обществом.

Открытие бюро НАТО — опасное событие, которое будет иметь далеко идущие последствия. Вопреки мнению граждан, вопреки статусу нейтралитета нашей страны, власти навязали этот офис. Фактически Молдову втянули в чужую геополитическую, даже военно-политическую, игру. Ничего хорошего в любом случае это не принесет народу Молдовы.

Подобных антигосударственных и антинародных событий в прошедшем году было множество. Особенно отличился парламент. Практически большинство принятых законов несет в себе или разрушительный фактор, или коррупционные интересы.

Если все же говорить о позитиве, отметил бы очень важное не только для нас, но и для всех стран мира событие — 100-летний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции. Как бы ни относились те или иные политики к революции 1917 года, факт остается фактом — никто из здравомыслящих людей не может отрицать решающее значение Великого Октября для стран Европы и мира в целом. Не говоря уже о нашей стране, Молдове, которая в социалистическое время достигла своего наивысшего расцвета.

Поэтому для Партии коммунистов и для всего народа Молдовы юбилей великого исторического события является важным политическим моментом. Это дало нам возможность еще раз понять и сравнить ситуацию тогда и сейчас. Усвоить важные исторические и политические уроки, глубже осознать, что мы потеряли с распадом Советского Союза.

Для ПКРМ и для Вас лично каким был этот год? Что удалось сделать из намеченного?

Результаты 2017 года нужно рассматривать как исходя из поставленных задач, так и из сложившихся условий. Для меня и всей партии это был очередной год напряженной работы. Учитывая те тяжелые удары, которые мы испытали и в парламенте, и на местах в отношении наших товарищей в органах местной власти и партийных активистов, главной работой в прошлом году было наращивание организованного сопротивления антинародной власти и переход на более активные формы борьбы. И конечно же, непрерывная партийная работа и работа с избирателями.

В этом плане, считаю, год был активным и плодотворным. Мы ни на день не останавливали нашу деятельность ни в парламенте, ни в работе с гражданами на местах. Насколько могли, старались активно использовать средства массовой информации. Хотя в этом плане мы очень ограниченны. Давление нынешней власти на нас проявляется и через ограничение нашего присутствия на ТВ и в прессе. До сих пор не решен вопрос с незаконно закрытым телеканалом NIT. При кажущемся множестве телеканалов практически все они разделены между двумя политическими группировками, что становится большим препятствием по донесению правды людям. А потому мы переключились на прямую работу с людьми, стараемся развить наше присутствие в Интернете. Конечно, важным нашим рупором остается партийная газета «Коммунист». А в перспективе у нас — прорвать организованную вокруг нас информационную блокаду. Надеюсь, в нынешнем году наше присутствие будет еще заметнее.

К успешным результатам отнесу и исполнение постановления съезда о праздновании юбилея Великой Октябрьской социалистической революции. Считаю, что мы с достоинством встретили 100-летие Октября. В течение года нами был проведен целый комплекс мероприятий, в том числе на международном уровне.

Важным партийным событием стали и отчетно-выборные конференции районных комитетов ПКРМ. Сверены ряды, избраны новые руководители, обсуждены проблемы, поставлены задачи на будущее. Это серьезная и очень важная для нас работа. И мы убедились: несмотря на сложности, партия не только жива, но, сохранив свои структуры и потенциал, действует, коммунисты готовы к борьбе.

Обобщая сказанное, наверное, для меня именно это и есть главный результат уходящего года.

В 2017 году ПКРМ отметила юбилей Октябрьской революции. В какой степени это послужило мобилизации партактива?

Во-первых, 100-летний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции отметили не только мы, коммунисты Молдовы. Юбилей одного из величайших событий в истории человечества так или иначе отмечали во всем мире. И я не говорю даже о России, где она произошла и где отмечалась на государственном уровне. Юбилей отмечался в сотнях стран. Где на государственном уровне, где в виде научных конференций, дискуссий. Но, повторюсь, вне зависимости от того, позитивно или негативно относятся к этому историческому событию, игнорировать его никто не должен.

Для нас, для ПКРМ, было честью и ответственностью достойно встретить юбилей. Ведь это не просто символ или приятный праздничный повод, это и возможность переосмыслить итоги революции, рассмотреть через призму революции сегодняшнее положение дел, оценить ее влияние на Европу и мир.

Поэтому основу наших мероприятий составила серия тематических конференций, которые были организованы и с успехом прошли в течение всего 2017 года. На них мы обсуждали поэтапно главные вехи революционного 1917 года и связанные с ним события: Февральскую буржуазную революцию, «Апрельские тезисы» В. И. Ленина, юбилей «Правды», важные июльские события 1917 г., ну и, конечно же, события октября. 27 октября мы провели в Кишиневе совместно с Партией европейских левых международную конференцию на эту юбилейную тему. В Молдову для участия в конференции приехали представители почти двух десятков левых и коммунистических партий Европы и СНГ — из Испании, Германии, Чехии, Финляндии, Румынии, Эстонии, России, Беларуси, Дании, Греции, Болгарии и других стран! В работе принял участие и партийный актив из всех территориальных организаций, эксперты, аналитики, ученые. Прошла глубокая и плодотворная дискуссия.

Финалом наших юбилейных мероприятий стал торжественный Пленум ЦК ПКРМ, прошедший во Дворце Республики в присутствии более 1000 наших активистов и ветеранов.

Материалы по нашим мероприятиям в том числе можно найти в Интернете и нашей партийной прессе. Кроме того, мы готовим к печати сборник материалов по данным мероприятиям.

Каким Вы видите с политической точки зрения наступающий, 2018 год? Что лично ждете от него? Какие цели на ближайшее время ставит перед собой ПРКМ?

Так или иначе будущий год — предвыборный год. Должны пройти очередные парламентские выборы. По новым, жульническим правилам, навязанным стране нынешней властью. И самой главной, точнее, первой в наступающем году задачей мы считаем задачу отмены так называемой смешанной системы выборов, то есть возвращения прав гражданам решать, за кого голосовать, самим выбирать между доктринами и партиями, а не между денежными мешками.

Исходя из судьбы референдума, будет развиваться вся логика политической жизни будущего года. Сможем вернуть страну в правовое поле? Сумеем вернуть власть народу? Защитим страну, независимость? Сохраним общественное согласие на нашей земле? Все это зависит, в том числе и от того, сумеет ли народ Молдовы отстоять свое право самим решать свою судьбу.

Мы, коммунисты, всегда будем вместе с людьми, будем на стороне правды и справедливости. И в 2018 году, и всегда!

Политический Альманах 2017