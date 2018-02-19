Посол США - «Комсомолке»: Молдова до сих пор пророссийская из-за ностальгии по СССР

Джеймс Д.Петтит в эксклюзивном интервью «КП» рассказал о том, что его восхищает в нашей стране, об американских программах поддержки, и как можно победить коррупцию.

Посол США в Молдове Джеймс Д.Петтит отлично говорит по-русски, уже практически освоил румынский и может изъясняться еще на нескольких языках, в том числе, китайском. Как стать полиглотом, - об этом глава американской миссии рассказал в интервью. А еще поведал о том, чего не хватает нам, жителям Молдовы, чтобы жить, как американцы, не покидая своей страны.

- Господин посол, насколько известно, дипломаты перед отъездом на работу получают особые инструкции, в которых подробно рассказывается о положении дел в той стране, куда они направляются. Еще известно, что раньше дипломатических работников предупреждали, что в Молдове небезопасно на улицах, могут ограбить. Какие пукты данной инструкции перед отъездом в Молдове вас больше всего тронули? И есть ли такие, которые не соответствуют действительности?

- Вы, наверное, имеете в виду новый формат консультаций по поездкам Госдепартамента, который предоставляет американским гражданам рекомендации относительно поездок в зарубежные страны. Молдова получила самый выгодный уровень в этой новой системе, это значит, что сюда безопасно ездить, и что здесь необходимы такие же меры предосторожности, как и в самых безопасных странах. Для каждой страны мира созданы такие рекомендации о поездках, чтобы помочь американским гражданам сделать осознанный выбор в отношении их путешествий.

Одним из приятных аспектов молдавского общества для любого иностранного гостя является разнообразие, которое наши программы стремятся поощрять и продвигать. Например, правительство США спонсирует несколько крупных программ в Молдове по развитию сектора туризма.

Мы также работали вместе с гражданами Молдовы, чтобы определить приоритеты и помочь отремонтировать объекты культурного наследия, такие, как церковь Успения Пресвятой Девы Марии в Каушанах, крепость Сорока, Старый Оргеев и многие другие.

Эти места являются частью национальных туристических маршрутов, в которых туристы могут узнать больше о молдавской истории и культуре. Кроме того, это помогает создавать рабочие места в области туризма.

Я горжусь тем, что участвовал в реализации нескольких из этих инициатив, поражающих своим разнообразием – это главный источник силы Молдовы. В этом Соединенные Штаты и Молдова схожи.

- Согласно опросам, граждане Молдовы не доверяют правительству, парламенту, судебной системе. В то же время вы говорите, что только взаимодействие между политическими структурами и людьми могут улучшить ситуацию в нашей стране. Каким этот вид сотрудничества должен быть? Как этого достигнуть?

- Демократия в своем корне – это сотрудничество, а именно ответственность правительства за работу по улучшению жизни своих граждан. Это также ответственность граждан за привлечение избранных ими лидеров к ответственности.

Независимые СМИ – один из способов информирования граждан, чтобы они принимали решения в условиях демократии. Соединенные Штаты поддерживают независимые СМИ в Молдове, чтобы граждане могли располагать различными источниками информации для принятия осознанных решений.

Коррупция - ваша самая большая беда!

- Приоритетным направлением деятельности различных структур США в Молдове является борьба с коррупцией, потому что это самая большая проблема в нашей республике. Как, на ваш взгляд, можно эту проблему разрешить?

- Коррупция - самая большая проблема, стоящая перед Республикой Молдова. Она представляет собой серьезное препятствие для развития процветающего, демократического и безопасного общества. Хотя коррупция не является единственной проблемой для Молдовы, должна быть нулевая терпимость к преступности и коррупции избранными или назначенными должностными лицами.

Это трудная задача. Необходимы реформы в секторе правосудия, также нужно, чтобы граждане Молдовы требовали изменений на всех уровнях, а не только на национальном.

Также гражданам просто необходимо сказать «нет!» всем повседневным действиям и повседневным решениям, которые поощряют коррупцию во многих секторах общественной жизни.

- Вы заявили, что Молдова не должна выбирать между Востоком и Западом, потому что ключ к успеху – это добрые отношения со всеми странами. По вашему мнению, может ли Молдова «убить двух зайцев», внедряя Соглашение об ассоциации с ЕС и улучшая отношения с Россией?

- Мы отвергаем любое предположение о том, что Молдова должна выбирать между европейской траекторией и хорошими отношениями с любой страной, включая Российскую Федерацию. В то время как поддержка Россией сепаратистов вна Украине и попытка незаконной аннексии Крыма осложняют ее отношения со многими странами региона, поддержание открытой коммуникации является важным элементом внешних отношений.

ЕС является одним из крупнейших мировых рынков, и Европа выступает гидом для достижения большего экономического процветания и улучшения качества жизни для молдавского народа.

- Мистер Петтит, неоднократно подчеркивалось, что молдавские производители должны искать другие рынки, не стремиться только на российский. Но ни один рынок не может сравниться с российским по объему. Кроме того, в этой стране нас знают. Как мы можем завоевать рынки?

- Российский рынок является относительно небольшим игроком в молдавской торговле. В то же время Европейский союз является крупнейшим торговым партнером Молдовы. Около 66% молдавского экспорта направляется в ЕС, за ним следуют Россия (10%) и Беларусь (6%).

Молдавский экспорт в Румынию превышает молдавский экспорт в Россию вдвое.

Поскольку российские эмбарго в последние годы сделали Москву нестабильным партнером для молдаван, а во всем мире выросла торговля более высокой стоимости, молдавская продукция вошла в мировую экономику.

- Вы как-то выразили удивление, что более половины граждан Молдовы, вопреки огромной поддержке США и ЕС, до сих пор настроены пророссийски. Вы нашли ответ на этот вопрос?

- Это должно быть неожиданно для молдаван, что Россия, которая имеет мало программ развития или инвестиций в Молдове и является относительно незначительным партнером для молдавской торговли, по-прежнему рассматривается многими как важный партнер. Многие молдаване помнят советские времена с чувством ностальгии. Времена изменились, и Молдова стала гораздо более интегрированной в европейскую экономику. Европейские и американские программы помогают стимулировать инвестиции, создавая рабочие места, улучшающие жизнь для работающих семей.

США контролируют власть в молдове?

- Соединенные Штаты поддерживают определенную личность или партию в Молдове?

- Мы поддерживаем право молдавского народа выбирать лидеров демократическим путем.

- Говорят, что политический процесс в Молдове контролируется Соединенными Штатами. Это миф или правда?

- Молдавский народ контролирует вектор своей страны через возможность выбирать своих лидеров. Это право и ответственность, которые люди будут осуществлять снова в этом году.

- Вопрос языка – до сих пор еще весьма серьезный в Молдове. Вы говорите на английском, русском, испанском, немецком, китайском. И вы выучили румынский. Мистер Петтит, как вам это удалось?

- У Государственного департамента есть отличная программа обучения языкам. Я всегда был увлечен освоением других языков – это страсть всей моей жизни. Она привела меня в Москву во времена «холодной войны», и движет мною до сих пор.

- Что вы думаете об идее унионизма (с Румынией) в Молдове?

- Соединенные Штаты поддерживают территориальную целостность и суверенитет Молдовы. Наша позиция по этому вопросу всегда оставалась неизменной. За комментариями по этому вопросу лучше обратиться к правительствам Молдовы и Румынии относительно их позиций.

- Какую работу вы проводите совместно с молдавскими властями относительно урегулирования приднестровского вопроса?

- Мы продолжаем поддерживать диалог между Кишиневом и Тирасполем и приветствуем возобновление переговоров в формате 5 + 2, учитывая прогресс, достигнутый в прошлом году.

Мы настоятельно призываем все стороны выполнить обязательства, изложенные в Венском протоколе. Любое урегулирование потребует компромисса и реальных обязательств от обеих сторон. Мы по-прежнему призываем все стороны добиваться прогресса в решении этого вопроса.

Мы - партнеры

- На каком уровне находятся молдо-американские отношения? Каковы самые острые, важные моменты этих отношений, которыми приходится заниматься, в том числе, и вашему посольству?

- Двусторонние отношения между Молдовой и Соединенными Штатами сильны. С момента российского эмбарго на экономику Молдовы, Соединенные Штаты и наши европейские союзники помогли наладить партнерские отношения с молдавскими производителями и обществом, предлагая новые возможности для рабочих и предприятий.

Винодельческая промышленность - это одна из областей, где наше партнерство действительно улучшило возможности для Молдовы и увеличило интерес к стране.

USAID работает с винодельческой промышленностью Молдовы уже более 12 лет. Мы стали свидетелями возрождения этой отрасли и ее позиционирования в отношении качества, освоения новых экспортных рынков с более высокой окупаемостью.

USAID также добился огромных успехов в оказании помощи Молдове в позиционировании себя в качестве туристического направления. Страна завоевала признание на международном уровне и рекомендуется для посещения топ-изданиями.

USAID также сотрудничает с Молдовой в продвижении легкой промышленности, особенно швейной, где молдаване привносит собственный штрих в качестве дизайнеров, а не как рядовые рабочие. Наша помощь помогла промышленности увеличить ежегодный экспорт на $70 млн за последние 11 лет.В IT-индустрии USAID помогает Молдове стать нетто-экспортером IT-услуг с несколькими инициативами, которые уже показывают результаты.

Например, виртуальный IT-парк Молдовы привлек более 80 высокотехнологичных фирм через наше партнерство. В сельском хозяйстве USAID помог молдавским компаниям получить доступ к новым международным рынкам, где их сельскохозяйственная продукция получает максимальную выгоду.

Еще одна область продуктивного сотрудничества – сфера безопасности. На протяжении более 20 лет помощь США молдавской армии укрепила потенциал и профессионализм этой ключевой институции, уважаемой общественностью. Мы также работаем над модернизацией полиции.

У вас очень гостеприимная страна

- А в целом, как вы представляли нашу страну до приезда сюда? Вы разочарованы или – напротив – были приятно удивлены?

- Все приезжающие в Молдову приятно удивляются теплому гостеприимству людей. Мне будет этого очень не хватать, когда моя миссия здесь закончится. Я думаю, что все, кто когда-либо был знаком с молдаванином, это знают. Это нечто особенное, когда вы окружены разнообразием народа Молдовы и теплом, с которым вас встречают.

- Мистер Петтит, как вам живется и работается в Молдове? Где вы побывали в нашей республике? Что пора­зило? Пробовали ли вы блюда молдавской кухни и местное вино, понравилось ли?

- Посольство США спонсирует программы по всей Молдове, которые дали мне возможность посетить большую часть страны - от городов до небольших сел. Наш ежегодный Американский кинофестиваль вот уже свыше десяти лет проходит в Кишиневе и Тирасполе.

В прошлом году мы спонсировали кинофестивали в Кагуле, Оргееве и Каушанах. Мы помогли обновить школы и общественные учреждения в сельской местности. И, конечно, я исполнял роль гида, когда в Молдову приезжала моя семья и друзья. Мне всегда нравится знакомить своих гостей с винными заводами Молдовы и местной кухней.

- С кем из известных людей в Молдове вам приходится встречаться? И кто вам импонирует больше всего?

- Именно молодые, образованные люди в Молдове действительно заслуживают нашей похвалы. Меня впечатляют те, у кого есть другие возможности, но они предпочитают строить будущее в Молдове. Именно это поколение является будущим Молдовы. Все чаще это поколение стремится обеспечить европейское будущее Молдовы, и мы вместе с ними в качестве партнеров.

- Ожидаются ли изменения в условиях получения визы по программе Work&Travel в этом году?

- Мы всегда совершенствуем наши визовые процессы, но условия связаны с законодательством Соединенных Штатов. Молдаване должны продемонстрировать крепкую связь со своей страной, чтобы получить визу.

К сожалению, многие граждане Молдовы в летней программе Work and Travel не использовали свою визу по ее предназначению. Те, кто превышает срок пребывания и срок визы в Соединенных Штатах, в конечном итоге усложняют участие молдаван в этих программах.

Мы в Молдове очень активны

- Посольство проводит интересные мероприятия – например, поздравление с Новым годом в оригинальной форме, забавное фото снеговика на Facebook, концерты и т.п. А какие события 2018-го года пройдут под вашим личным патронатом или по вашей инициативе?

- Мы планируем несколько концертов американских групп, ежегодный кинофестиваль и визиты нескольких выдающихся американцев в Молдову по профессиональным программам.

Эти программы проводятся круглый год, и мы используем Facebook и «Одноклассники» для обмена информацией о том, как участвовать. Регулярно проверяйте наши страницы в Facebook и «Одноклассниках» на наличие обновлений.

- США – экономически благополучная страна. Мы знаем, что рядовые граждане там живут лучше, чем мы в Молдове. Как вы думаете, чего нам не хватает для того, чтобы достичь уровня жизни американцев?

- Как я неоднократно говорил, коррупция – не единственная проблема Молдовы, но это самое большое препятствие для развития республики. Лучший путь к экономическому процветанию заключается в том, чтобы правительство осуществило реформы, одобренные в соответствии с Соглашением об ассоциации.

- Правда ли, что некоторых граждан Молдовы, которые часто бывают в США, при этом не нарушая визовый режим и режим пребывания в вашей стране, по возвращении вызывают в посольство и лишают визы? Почему? Как этого избежать?

- Каждый случай, связанный с визой, зависит от информации, представленной во время собеседования. Соискатели визы во всех государствах должны соответствовать одному стандарту, - продемонстрировать крепкую связь со своими родными странами на момент подачи документов.

- И вообще, граждане Молдовы – желанные гости в США или нет?

- Наши двери открыты для всех претендентов на получение визы. Мы во многом выигрываем от увеличения количества поездок граждан наших стран.

- Чем члены вашей семьи занимаются в Молдове? И нравится ли им у нас?

- Моя семья часто посещает Молдову и наслаждается пребыванием здесь в республике. Мы проводим выходные, посещая вместе исторические места Молдовы, винодельни и сельскую местность.

- Спасибо за интервью

Редактор «КП» в Молдове Сергей Чуриков (слева) вручил господину послу бестселлер «тайна трех государей» и альбом «Третьяковская галерея».

Фото: СЕРГЕЙ СЕДЛЕЦКИЙ

ОТ РЕДАКЦИИ

Несмотря на то, что, по словам господина посла США в Молдове Джеймса Д. Петита, довольно приличная часть жителей нашей страны настроена пророссийски из-за ностальгии, отметим, что только в прошлом году число молдаван, получивших гражданство Российской Федерации составило 17 397 человек.

Более того, все опросы показывают, что самым популярным политиком в Молдове является как раз президент России – Владимир Путин.

Нельзя также не отметить, что за 9 месяцев 2017 года Молдова получила от мигрантов, работающих в России, 39,42 миллиона долларов. Это 1,95% от бюджета страны на 2017 год. А всего, по официальным данным Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, в России находятся 478 тысяч граждан Молдовы. Неофициальные показатели могут быть на несколько сотен тысяч выше.

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ, НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ