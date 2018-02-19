Не плачьте, сердце раня: Почему надо радоваться, что издох культовый «Алешинский рынок» в Кишиневе?

Торговцев, выброшенных на улицу, жалко, но не настолько, чтобы сокрушаться по этому поводу [фото]

Недавно в комментариях на Фэйсбуке после очередных стенаний нашего корреспондента о закрытии рынка «На Алешина» на Рышкановке, нам задали резонный вопрос:

- А почему это вдруг он «культовый»? Там отоваривался Брежнев или покупала укроп Меркель?

И тут я задумался: а в самом деле, почему мы так яростно горюем, что этот базарчик окончательно прикрыли? Вот я, житель Рышкановки, вполне этому обстоятельству рад, и сейчас объясню, почему.

1. Я не зря написал, что базарчки закрыли «окончательно» - несколько последних лет пять он чах на глазах. Мне кажется, все началось с закрытия рюмочной в его торце и с сокращения рядов с одеждой и обувью. Ржавые вагончики и контейнеры, мусор и собаки, прикормленные сторожами – вот такой он был, «культовый».

2. Отдельно о ценах. Репутация самого дорого рынка в Кишиневе не способствовала его процветанию. Главное, что совсем непонятно, как продавцы умудрялись здесь продавать абсолютно все (от продовольствия до игрушек) на 15-30 процентов дороже, чем на всех остальных рынках Кишинева. Даже залежалый и слегка испорченный товар здесь стоил так, как в других местах – свежий и вкусный.

3. Возможно, «культовость» связана со знаменитой бабушкой на воротах рынка, которая торговала сигаретами и сигарами поштучно (такого больше нигде не было уже лет 10). По слухам, старушка не чуралась привечать наркоманов и была, своего рода, связующим звеном между ними и дилерами, но – это все разговоры. Тем более, что она не так давно бесследно исчезла.

4. На «Алешинский рынок» шли от безнадеги или от лени, за что потом приходилось расплачиваться: не раз мне подсовывали здесь порченный товар и лампочки, которые категорически отказывались светить дома. Права потребителя здесь можно было качать с таким же успехом, что и изобретать вечный двигатель. Администрация базарчика в этих случаях была настолько обескураживающе невинна, что после разговоров с ней опускались не только руки…

5. Да, людей, жалко, но, говоря о том, что их выбросили на улицу, мы немножко лукавим: часть из продавцов ушла в торговый центр «Союз» (в 200 метрах от рынка), часть отправили на рынок Каля Басарабией. И в первом, и во втором случае это явно на пользу покупателям – в местах, где есть конкуренция, и цены будут ниже.

Необходимое послесловие

Безусловно, рынки городу необходимы. Но только не в таком виде, в котором был «Алешинский». Он давно превратился в царство перекупщиков – крестьяне, что-то самостоятельно выращивавшие, доступа сюда по разным причинам не имели. И пусть это послужит уроком монополистам – и не только от сохи.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ