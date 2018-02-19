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Политика
Аналитик об отношениях ПДС и ППДП: при составлении избирательных списков разногласия неизбежны
19.02.2018

В интервью для портала ТРИБУНА известный политический аналитик Виктор Чобану ответил на следующий вопрос: Как Вы оцениваете разногласия ПДС и ППДП в связи с составлением партийных списков?

«При составлении избирательных списков разногласия неизбежны. Главное – реальные критерии отбора кандидатов. Невыполнимые требования приведут в никуда. Например, честность – избиратели хотят честных политиков.

Но кто и как может оценить честность человека? И какие моральные права есть на это? Партии должны выбрать своих людей, которых знают», — отметил он.

На просьбу прокомментировать тот факт, что ПДС и ППДП слишком долго спорят между собой, и как это можно преодолеть, Виктор Чобану заявил: «Партнерство строится на доверии. Это первый и единственный магический рецепт.

Доверие друг к другу и  вера в будущее. Верно еще и то, что они молодые и неопытные политики. Если они сейчас не могут договориться, тогда, как они будут договариваться, когда придут к власти?».

Андриана Кептине 


 
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