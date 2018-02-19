19 Февраля 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Россия видит преимущества в проявлениях унионизма в Молдове
19.02.2018

В случае Молдовы и унионизма, демонстрирующего признаки укрепления, Россия не имеет чётко выраженной позиции, пишет политолог Дионис Ченуша в аналитической статье для Агентства IPN.

Во-первых, подчёркивает политолог, унионизм используется в качестве страшилки, чтобы пророссийские силы могли мобилизовать электорат на парламентских выборах, которые, возможно, состоятся в декабре 2018 года.

Во-вторых, вследствие усиления унионизма президент Игорь Додон и другие политики-русофилы получат новые аргументы для того, чтобы вернуть на повестку дня федерализацию страны, добавляет Дионис Ченуша.

Не в последнюю очередь, указывает политолог, толерантно относясь к унионизму, Россия способствует будущей враждебности в отношениях между Украиной с Румынией, которые уже являются напряжёнными вследствие принятия в 2017 году лингвистического законодательства, которое сокращает долю обучения на родных языках этнических меньшинств, в том числе румын.

До тех пор, пока унионистское движение решительно выступает за объединение с Румынией, считает Ченуша, регионы, в которых доминируют русофильские группы, оставляют за собой право обратиться за помощью к России, если Молдова исчезнет как государственное образование.

Он напоминает о том, что за первые месяцы 2018 года более 30 населённых пунктов страны подписали декларации о символическом объединении с Румынией, отметив тем самым столетие объединения румынских княжеств, осуществлённого один век назад.

Хотя пока этот жест и является символическим, он мобилизует пророссийские политические силы в Молдове, заявляющие о необходимости стратегического диалога с Россией для спасения молдавской государственности, заключает Дионис Ченуша.


 
Количество просмотров:
128
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.