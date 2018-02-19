Россия видит преимущества в проявлениях унионизма в Молдове

В случае Молдовы и унионизма, демонстрирующего признаки укрепления, Россия не имеет чётко выраженной позиции, пишет политолог Дионис Ченуша в аналитической статье для Агентства IPN.

Во-первых, подчёркивает политолог, унионизм используется в качестве страшилки, чтобы пророссийские силы могли мобилизовать электорат на парламентских выборах, которые, возможно, состоятся в декабре 2018 года.

Во-вторых, вследствие усиления унионизма президент Игорь Додон и другие политики-русофилы получат новые аргументы для того, чтобы вернуть на повестку дня федерализацию страны, добавляет Дионис Ченуша.

Не в последнюю очередь, указывает политолог, толерантно относясь к унионизму, Россия способствует будущей враждебности в отношениях между Украиной с Румынией, которые уже являются напряжёнными вследствие принятия в 2017 году лингвистического законодательства, которое сокращает долю обучения на родных языках этнических меньшинств, в том числе румын.

До тех пор, пока унионистское движение решительно выступает за объединение с Румынией, считает Ченуша, регионы, в которых доминируют русофильские группы, оставляют за собой право обратиться за помощью к России, если Молдова исчезнет как государственное образование.

Он напоминает о том, что за первые месяцы 2018 года более 30 населённых пунктов страны подписали декларации о символическом объединении с Румынией, отметив тем самым столетие объединения румынских княжеств, осуществлённого один век назад.

Хотя пока этот жест и является символическим, он мобилизует пророссийские политические силы в Молдове, заявляющие о необходимости стратегического диалога с Россией для спасения молдавской государственности, заключает Дионис Ченуша.