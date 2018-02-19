Павел Филип: Ситуация в регионе Восточной Европы должна быть как можно более стабильной

„В интересах всех сделать так, чтобы ситуация в регионе Восточной Европы была как можно более предсказуемой и стабильной. Главная роль в достижении этой цели принадлежит самим восточноевропейским странам – стать более процветающими и укрепить устойчивость перед внутренними и внешними вызовами”. Заявления сделал премьер-министр Павел Филип на Конференции по безопасности, которая проходила в столице Баварии, Мюнхене, передает IPN.

Премьер-министр Павел Филип, наряду с европейским комиссаром по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Йоханнесом Ханом, председателем Комитета по иностранным делам Государственной думы Российской Федерации Константином Косачевым и президентом Армении Сержем Саргсяном принял участие в сессии интерактивных дискуссиях о векторе развития страны в геополитическом контексте и об основных проблемах Республики Молдова на внешнем уровне.

Павел Филип отметил, что одной из наиболее часто звучащих характеристик текущей ситуации в международных делах непредсказуемость. Это порождает отсутствие доверия в учреждения и правила, политическую дезориентацию, подавляет внешние инвестиции, что влияет на экономический рост.

По его словам, состояние неопределенности нависло и над Восточной Европой и все страны в регионе сталкиваются с множеством подобных проблем. Первая категория касается внутренних проблем, таких, как структурные реформы, укрепление демократических институтов, борьба с коррупцией, сокращение бедности, модернизация инфраструктуры. Вторая категория проблем порождается тем, что по Восточной Европе проходят основные линии геополитического раскола между Востоком и Западом. И третья категория, тесно связанная с предыдущей, касается отношений каждой страны с Россией. Помимо указанных выше проблем, существует и четвертая категория, которая питает общее состояние неопределенности, а именно, отсутствие стратегических направлений развития для этого региона.

„Республика Молдова сталкивается со всеми этими проблемами в разной степени, но пытается решить или уменьшить их. Мы занимаемся внедрением амбициозной программы реформ, основанной на Соглашении об ассоциации с ЕС”,- подчеркнул премьер-министр Павел Филип.

Говоря об отношениях Республики Молдова с Россией, премьер-министр отметил, что эта тема сложная. „Мы хотим иметь сбалансированные, дружеские отношения с Москвой. Отношения, в которых наше торговое сотрудничество не будет политизированным, а диалог будет основан на взаимном уважении”, - отметил Павел Филип. „Отношения, в которых будет видно искреннее желание помочь в урегулировании приднестровского конфликта и вывода с территории Республики Молдова вооруженных сил и вооружения”, - сказал премьер.