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Экономика
Всемирный банк предоставляет дополнительно 10 млн. долларов на реформу образования
19.02.2018

Реформа системы образования в Республике Молдова получит дополнительное финансирование в размере 10 млн. долларов. Совет директоров Всемирного банка принял решение в связи с этим в пятницу, 16 февраля, говорится в пресс-релизе ведомства, цитируемом IPN.

Дополнительное финансирование поддержит усилия правительства по улучшению качества и эффективности начального и общего среднего образования. Учащиеся, преподаватели и директора школ получат оборудование для лабораторий, ИКТ, а также обучение в целях продвижения инклюзивного образования для детей с особыми потребностями и/или ограниченными возможностями.

Реформа образования направлена на сокращение бедности и стимулирование общего роста, выявленного в ходе Систематической диагностики страны, реализованной в 2016 году Всемирным банком, и соответствует целям Национальной стратегии развития Молдова-2020.

С момента присоединения Молдовы к ВБ в 1992 году, более 1 млрд. долларов было выделено почти для 60 проектов в стране. В настоящее время портфель Всемирного банка включает девять активных проектов, а общая сумма обязательств составляет 341,5 млн. долларов, распределенных по нескольким областям.


 
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