Партии будут использовать женщин для заполнения последних мест в списках

Более активное участие женщин в политике принесло бы больше пользы. Инициированный Демократической партией проект, который касается расширения в законодательстве механизма, предусмотренного в избирательном законодательстве по продвижению женщин в политике, будет продвигать и поощрять женщин. Мнения на этот счет были высказаны в ходе передачи „Replica” на телеканале Prime TV, передает IPN.

Депутат-демократ Валентина Стратан отметила, что этот законопроект предлагает поправки в Законе о политических партиях. Таким образом, будут стимулированы политические формирования, которые будут составлять списки избирателей с соблюдением 40% представления женщин. „Партии будут получать финансовую поддержку из государственного бюджета при условии соблюдения этой доли в 40%”, - заявила депутат.

Также, по ее словам, партии, которые будут продвигать 40-процентную долю женщин по одномандатным округам, получат дополнительную поддержку не менее 10 процентов. Депутат сказала, что за каждую женщину, которая выиграет выборы, партии получат коэффициент, умножающий эти доходы. „Это метод стимулирования и привлечения внимания на то, как это необходимо, чтобы женщины участвовали в политике”, - заявила Валентина Стратан.

Председатель района Резина Элеонора Граур считает, что этот проект стимулирует политическую активность женщин и принесет больше пользы. „Женщины хотели бы, чтобы их ценили и поддерживали, а так же давали им возможность продемонстрировать свои возможности на практике”, - заявила она.

Директор компании Intellect Group Ян Линесневски заявил, что будет больше плюсов, если женщины будут больше представлены в парламенте и правительстве. По его словам, женские взгляды на решение ряда проблем, например в медицине или в образовании, являются гораздо более тонкими и сбалансированными, что не наблюдается у мужчин.

Менеджер Сети женщины за демократию Эрика Зучек отметила, что, несмотря на то, что в законе утверждена 40% доля женщин, тем не менее, не определено их позиционирование. Таким образом, согласно текущему законодательству, политические партии могут размещать в списках на первых 60 местах людей одного пола, а на следующих 40 местах другого пола. „Правильность позиционирования не узаконена. И если это не узаконено, всегда найдутся причины, чтобы не соблюдать этот закон”, - сказала Эрика Зучек. По ее словам, следует изменить законодательство еще раз, чтобы добавить паритетное позиционирование кандидатов для каждой из десяти позиций из избирательных списков.