У православных христиан начался Великий Пост

У православных христиан сегодня начинается Великий Пост. Чтобы приступить к 40-дневному воздержанию с чистым сердцем и смиренной душой, накануне верующие просили друг у друга прощения.

"Сегодня день прощения, когда просишь прощения и прощаешь - церкви, священнику, всем. При встрече сегодня не желаешь доброго дня, в просишь прощения."

До Пасхи верующие будут держать строгий пост. В течение семи недель нельзя есть мясные и молочные продукты, яйца и рыбу.

"В пост мы едим картофель, фасоль, крупы, постную пищу."

"Господь наш Иисус Христос своим примером и молитвой установил этот пост, как необходимый шаг к спасению души."

Священнослужители отмечают важность строгого воздержания от скоромной пищи в первую неделю Великого поста.

"Это начало поста, когда христиане воздерживаются от некоторых блюд, в соответствии с учением святых отцов и в подтверждение любви к Богу. Пост начинается с прощения и помощи", - сказал священник Валерий Бадан.

Диетологи рекомендую менять режим питания постепенно и предупреждают: держать строгий пост могут не все.

"Люди, у которых есть проблемы со здоровьем, пожилые и дети должны соблюдать пост частично либо проконсультироваться с врачом. Все продукты, в том числе животного происхождения следует потреблять беременным и кормящим женщинам", - сказала диетолог Луминица Сувейкэ.

Пасху в этом году будут отмечать 8 апреля. До этого дня есть рыбу можно 1 и 7 апреля - в праздник Благовещения и Вербное воскресенье.

Считается, что в пост верующие очищают не только тело, но и душу - через молитву, исповедь и причастие. Ограничение становиться бесполезным, если не сопровождается хорошими делами, мыслями о смирении и прощении.

Пасхальный пост напоминает о 40-дневном пребывании Исуса Христа в пустыне, прежде чем он начал свое общественное служение.