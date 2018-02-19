За какие деньги купить счастье жителям Молдовы

Молдова заняла четвертое место с конца в мировом рейтинге счастья. Об этом свидетельствует ежегодный индекс счастья за 2017 год, рассчитываемый международной исследовательской ассоциацией Gallup International.

Людям по всему миру задавали один и тот же вопрос, насколько счастливым или несчастным человеком они себя ощущают в связи с событиями личной жизни, сообщают российские СМИ.

В 2017 году 59% респондентов в целом по миру ответили, что чувствуют себя счастливыми. Несчастными назвали себя только 11% опрошенных, а 28% участников опроса ответили, что не ощущают себя ни счастливыми, ни несчастными.

Примечательно, что самые счастливые люди на свете живут в не всегда в развитых странах — на Фиджи, в Колумбии, на Филиппинах, в Мексике, во Вьетнаме, в Казахстане, Папуа-Новой Гвинее, Индонезии, Индии и Аргентине. И наконец, только на 11-м месте в рейтинге счастья расположилась действительно богатая и развития страна — Нидерланды.

Самой несчастной страной стал Иран, далее, "снизу вверх", идут Ирак, Украина и Греция.