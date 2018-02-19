ЛП: Мандат Сильвии Раду истек одновременно с отставкой Дорина Киртоакэ

Мандат временно исполняющей обязанности столичного мэра Сильвии Раду истек с отставкой отстраненного градоначальника Дорина Киртоакэ. По крайней мере, такого мнения придерживается глава фракции ЛП в мунсовете Ион Чебану.

"Согласно Кодексу о выборах, Сильвия Раду уполномочена исполнять обязанности временного мэра до вынесения окончательного вердикта суда об аннулировании решения относительно Дорина Киртоакэ или же до истечения срока полномочий мэра, а также его отставки. Теперь речь идет об узурпации власти в муниципии Кишинэу", - заявил Ион Чебану, пишет unimedia.info.

В то же время Ион Чебану призвал чиновников столичной мэрии в срочном порядке проинформировать Центральную избирательную комиссию об отставке отстраненного мэра Дорина Киртоакэ, чтобы установить дату проведения местных выборов в Кишиневе.

Напомним, что 16 февраля Дорин Киртоакэ объявил о своей отставке. Согласно закону, местные выборы должны состояться 20 мая 2018 года.