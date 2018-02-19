Сколько денег выделят на развитие регионов Молдовы в 2018 г.?

В Молдове на внедрение проектов регионального развития в этом году будет выделено около 185 млн. леев.

Такое решение принято в ходе заседания Национального координационного совета по региональному развитию, на котором был утвержден годовой план финансирования на 2017-2020 гг., а также операционные расходы Агентств регионального развития.

По сообщению Минэкономинфраструктуры, для финансирования проектов регионального развития будут использоваться средства Национального фонда регионального развития, а также деньги партнеров по развитию.

Согласно проекту закона о госбюджете на 2018 г., Национальный фонд регионального развития составит 200 млн. леев. В этом контексте было одобрено предложение Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды выделить из средств фонда, предусмотренных на 2018 г., около 185 млн. леев на внедрение проектов регионального развития, а 15 млн. леев – для операционных расходов Агентств регионального развития Север, Центр, Юг и АТО Гагаузия.

Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ливиу Волконович отметил, что деньги будут предоставлены для реализации 35 проектов регионального развития в следующих областях: региональная и местная дорожная инфраструктура, водоснабжение и санитария, управление отходами, развитие бизнес-инфраструктуры, повышение туристической привлекательности, энергоэффективность общественных зданий.



При этом, из общего числа проектов 10 предусматривают обеспечение населенных пунктов водой и канализацией, 8 – развитие инфраструктуры бизнеса в регионах, 5 – развитие инфраструктуры региональных и местных дорог и тд.

В то же время было решено, что проекты для поддержки развития частного сектора следует рассматривать как приоритетные, особенно, связанные с созданием и развитием условий деятельности Свободных экономических зон, Промышленных парков и бизнес-инкубаторов.

Из общего числа проектов, предложенных к финансированию в 2018 г., которые будут инициированы или уже внедряются, 11 проектов будут реализованы в регионе развития Север, 13 проектов – регионе развития Центр, 7 проектов – регионе развития Юг,4 проекта – в АТО Гагаузия.

При выборе проектов были учтены некоторые критерии: софинансирование из других источников, пункты, накопленные в рамках оценки межминистерской комиссии, уровень подготовки проекта для немедленного запуска государственных закупок и наличие обновленной технической документации.

Национальный фонд регионального развития создается из ежегодных ассигнований из фонда государственного бюджета в качестве отдельной линии для политики регионального развития, что составляет 1% от утвержденного дохода государственного бюджета за соответствующий год за вычетом специальных фондов.