Политический скандал: Венгрия отделила Одессу от Украины и подарила Молдове

В книжном магазине Венгрии обнаружили карту, на которой издатели лишили Украину Одессы и прибрежной части Херсонской области, причислив их к территории Молдовы.

В Европе не перестают издеваться над Украиной, постоянно лишая ее той или иной территории. Дело дошло до того, что украинцы, где бы они не находились, начинают устраивать рейды по книжным магазинам, лихорадочно выискивая карты с ошибками.

Европейские издательства уже не скрывая отделяют от Украины Крым, ЛНР, и ДНР. Но венгерские картографы пошли еще дальше, лишив страну Одессы и части Херсона.

В книжном магазине Будапешта обнаружили карту, на которой Одессу отнесли к территории Молдовы. Молдове также подарили значительную прибрежную часть Херсонской области. Возмущение украинских активистов вызвало и то, что Крым показан как территория России.

- Мы провели встречу с владельцем магазина и потребовали удалить карту с продажи, - написала в Facebook посол Украины в Венгрии Любовь Непоп. - Также направили письма в издательство, чтобы предотвратить распространение карты. Мы просим информировать о любых покушениях на целостность Украины.

Ранее международный скандал вызвала карта, обнаруженная в Чехии. В школьном атласе в качестве независимых были указаны непризнанные государства, в том числе Приднестровье, ДНР и ЛНР показаны вне территории Украины, Крым включен в состав России. Авторы заявили, что они показывают «реально существующее положение дел», а не пожелания отдельных государств.