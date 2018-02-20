Молдавское телевизионное чучхе. Реально ли в Молдове производить телевизионный продукт с опорой на собственные силы?

В декабре прошлого года КСТР фактически легализовал на молдавском телевидении националистическую государственную идеологию «чучхе», призвав телеканалы к «опоре на собственные силы». Наше телевидение с 12 февраля «очистилось» от российской телевизионной «пропаганды», исключив новостные и информационно-аналитические программы, и теперь является хозяином и себя самого, и всего окружающего молдаван мира. Для этого пришлось в очередной раз «опустить» в глазах народа всенародно избранного президента. Чего же мы добились и как теперь выглядит молдавское телевизионное пространство?

«Праздник послушания»

На сайте КСТР сообщается, что российские передачи в Молдове по-прежнему ретранслирует 61 телеканал. Они разбросаны по пакетам кабельных операторов. В большинстве пакетов присутствует ретрансляция крупнейших российских телеканалов - Первого, НТВ, РТР. Однако приняты меры «предохранения».

Из большого пакета программ «Молдтелекома» исчезли телеканалы Russia Today на русском и английском языках, два белорусских канала, канал СНГ Мир 24 и канал «Оружие». Если борются с российской пропагандой – причем тут белорусское телевидение? А канал «Оружие» пропагандирует терроризм, как со страху показалось «Молдтелекому», а является число спортивным. Если хотят поберечь наши нервы – почему же проводят в Кишиневе выставку орудий пыток всего мира?

В самом большом пакете «Молдтелекома» стоимостью в 135 лей из 170 каналов остались 33 канала на румынском языке (из них 9 региональных), 20 каналов на русском языке, остальные – смешанные. В порыве административного восторга «Молдтелеком» отключил и вполне себе прозападные «Настоящее время» и RTVI, хотя последний вообще вещает из США. Взамен появились 12 украинских телеканалов, которые 70 процентов программ транслируют на русском языке.

Главное ноу-хау «Молдтелекома» - региональные каналы Кишинев-лайв, Орхей-лайв и другие, которые транслируют в режиме онлайн происходящее на улицах Кишинева (две камеры установлены у бывшего ЦУМа и у памятника Штефану) и других городов. Зрелище унылое: людей на улицах почти нет, одни машины.

С 10 февраля компания Sun ТВ – Orange убрала телеканалы AlJazeeraEnglish, Беларусь 24, РБК, Техно 24, два канала RussiaToday, Мир и Мир-24. Взамен телезрители получили France 24 En на английском языке и CartoonNetwork на румынском, русском и английском.

К «празднику послушания» присоединился и оператор «Альфа ТВ». Вместо телеканалов Мир и Беларусь-24 телезрителям предложили Новый мир (телеканал для русскоговорящих жителей ЕС, на котором можно увидеть советскую классику типа фильма «Зимняя вишня») и HD Life с циклами документальных фильмов обо всем.

Телезрители, которые платят за право смотреть телеканалы Прайм, Россия, Рен-ТВ, НТВ Молдова, получают их в кастрированном виде – нет выпусков новостей, ток-шоу «Время покажет» и «Воскресный вечер».

Как сообщил председатель КСТР Драгош Викол, совет одобрил концепции программных услуг 32 радиостанций и 36 телеканалов. 11 радиовещателей и 7 распространителей программ оштрафованы за непослушание на 5000 лей.

Российский секонд хенд для молдавских телеканалов

Особо скажем о телеканале Прайм, который зрители ассоциируют с российским ОРТ. 18 февраля депутат Корнелиу Михалаке в программе «Главное» с Ниной Димогло рассказал: «Канал Прайм – это уже на ОРТ. Они просто закупают у ОРТ отдельные программы». Что это за программы? Например, «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом, которая на ОРТ закрылась еще в 2013 году. Чистый телевизионный секонд хенд. Но наше чучхе-телевидение и такого создать не в состоянии, потому и вынуждено брать у москвичей то, что россиянам уже не показывают.

В воскресенье, 18 февраля с 10.00 до 15.25 блок программ ОРТ – трансляция олимпийских игр и выпуск новостей - был заменен на следующие программы: Teleshopping, «Непутевые заметки», «В гости по утрам», «Смак», Рrimele Stiri, Новости, «Теория заговора», фильм «Егерь» (транслировался на ОРТ утром в 5.15), и Рrimele Stiri. Вечерний блок местных программ на Прайме с 19.00 до 23.25 отодвинул программу «Звезды под гипнозом» на более позднее время.

Молдавская телевизионная «машина времени»

Итак, без продуктов российского телевидения мы все равно вещать не можем!

Например, РТР «как и прежде, передает российские новости, только производит монтаж и сюжеты транслирует как свои, в рамках собственных информационных выпусков.

Те же каналы, которые поднатужились и создали собственные программы, часто занимаются откровенным плагиатом, копируя популярные российские телепередачи. Например, «Vorbeste Moldova» на Primе – чистый «ремейк» передачи Малахова «Пусть говорят», которая раньше шла в это время. А юмористическое шоу «Made in Moldova» на Canal 3 очень напоминает по стилистике давно закрытую знаменитую российскую передачу «Наша Раша», хотя при этом является чистой пародией.

Еще у нас запускают в эфир все больше длинных, унылых, усыпляющих ток-шоу – их создание не требует ни особых затрат, ни особых талантов, а если заявленный политик не приходит и шоу слетает - никто по этому поводу не заморачивается объяснениями.

Еще бесконечно жарят в эфире свинину, не утруждаясь придать этому действу хоть какие-то элементы артистизма и попутно разводя зрителей на покупку сковородок.

Еще демонстрируют песни и пляски в духе советской самодеятельности. Особенно бездарны детские музыкальные программы - так и видишь за кулисами очередь родителей с конвертами…

Общественный телеканал Moldova, обладающий огромным архивом советских времен, показывает старинные записи спектаклей и передач такого низкого качества, что его можно смело назвать «машиной времени». А разве демонстрируемые им низкопробные латиноамериканские сериалы 90-х годов – это то, чего заслуживает молдавский телезритель?

Распространится ли «охота на ведьм» на канал Мир?

Телекомпанию «Мир», в рамках которой идет вещание телеканалов Мир, Мир 24 и Мир HD, наша страна софинансирует как член СНГ. Почему же он убирается из пакетов молдавскими операторами?

По словам директора представительства «Мира» в Молдове Валерия Реницэ, в этом году финансирование составит 2,9 миллиона лей. Компания работает на основе международных договоров – но ее продукцию исключают из сетки вещания «Молдтелеком», «Sun ТВ», «StarNet» и «Альфа ТВ».

Исполнительный директор ассоциации независимой прессы Петру Маковей считает, что создалась «патовая ситуация», из которой сложно найти выход. «С одной стороны власти борются с пропагандой, сказал он Newsmaker.md. - С другой стороны, этой борьбой они сами себе навредили. Вряд ли правительство примет решение прервать финансирование телеканала. Это будет скандал в масштабах СНГ».

Что же такое «пропаганда»?

Журналист Александру Козер в программе «Ora expertizei» на телеканале Jurnal TV заявил, что поправки к Кодексу о телевидении и радио ничего не изменили – ни в плане борьбы с пропагандой, ни в плане пресечения российского влияния в молдавских СМИ. «Просто Владимиру Плахотнюку в какой-то момент потребовалось завернуть в очень красивую упаковку тот «пончик», который он преподнёс зарубежным партнёрам и некоторым внутри страны», - сказал Козер.

Депутат-социалист Василе Боля считает, что в законодательство следовало внести чёткое определение понятия «пропаганда»: «Если власти действительно желали навести порядок в этом вопросе, они должны были дать четкое определение». Депутат считает, что все меры борьбы с российской «пропагандой», включая изменение Кодекса о телевидении и радио, принимаются не по воле Кишинева, а по указке Вашингтона.

Кишиневский муниципальный советник Александр Одинцов написал в Facebook: «Очень странно, что журналисты и так называемые «эксперты» рассматривают идиотский закон «антипропаганды» только с точки зрения политики. А где честь и совесть журналистики? Где фундаментальное право человека на доступ к информации? Где свобода слова? Очевидно, что сложился целый класс «экспертов» и журналистов с двойными ценностями. Они не видят ни фактов цензуры, ни ограничения фундаментальных прав граждан, если это касается российских или пророссийских СМИ. Неудивительно, что большая часть из них либо финансируется, либо «поддерживается» фондами мошенника Сороса».

Гражданский активист Валериу Паша также уверен, что продукт должен иметь доступ на рынок в зависимости от того, соответствует ли он нормам профессиональной этики, журналистской объективности.

Секрет Путина

Валериу Паша стал инициатором исследования на тему «Медийное влияние России на геополитику в РМ». По данным зондажа, количество людей, которые получают информацию посредством ТВ, уменьшилось с 2010 года с 80 до 70 процентов. Число тех, кто получает ее из интернета, увеличилось с 25 до 50 процентов. Вот рейтинг популярности телеканалов: Прайм – 57,8, Молдова-1 - 41,6, Jurnal TV – 27,6, RTR Moldova – 23,3, PRO TV – 21,5, Publika – 19,5, NTV Moldova – 18,5, Canal 2 -12,0, Canal 3 -11,8, TV8 – 4,5.

На эти показатели опирались исследователи, которые определили уровень доверия телезрителей к зарубежным политикам.

54 процента доверяют и очень доверяют президенту России Владимиру Путину. На втором месте с 35 процентами - канцлер Германии Ангела Меркель, на третьем с 31 процентом - президент Румынии Клаус Йоханнис.

На четвертом месте президент США Дональд Трамп, которому не доверяют 58 процентов и доверяют 18, на пятом - президент Франции Эммануэль Макрон с уровнем недоверия 38 процентов и доверия – 16, на шестом – президент Украины Петр Порошенко, которому доверяют 7 процентов телезрителей и не доверяют 74.

Исследователи считают, что в новостных программах, которые ретранслируются на молдавских телеканалах, дается информация только из одной страны. И в этом якобы секрет популярности Путина и России.

Но в чем тогда секрет доверия Меркель? В Молдове 30 каналов вещают на румынском языке, более 100 - на румынском и русском, но никто не транслирует новости из Германии.

А Комрат против

Гагаузские кабельные операторы не подчинились закону о борьбе с пропагандой, поскольку работают по лицензии, выданной в Комрате, а не в Кишиневе, и КСТР не подчиняются.

Представитель одного из крупных кабельных операторов автономии Степан Пирон рассказал Gagauzinfo.md: «Измененный депутатами парламента закон называется законом о телевидении и радио Республики Молдова. Мы же лицензируемся в рамках гагаузского закона «О лицензировании отдельных видов деятельности в Гагаузии». Так вот, в этом законе никаких изменений нет».

Кабельщики Гагаузии продолжают судиться с КСТР. Совет требует по суду аннулировать лицензии, выданные исполкомом, и заставить операторов получать разрешение на работу исключительно в Кишиневе.

Марина ТИМОТИНА,

Олег ВОЛКОВ