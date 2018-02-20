Организации в области СМИ осуждают угрозы в адрес журналистки с RISE Moldova

Организации в области СМИ осуждают запугивания и угрозы в адрес журналистки RISE Moldova Любови Шевчук. Это произошло после того, как на портале расследований, для которого она работает, было опубликовано расследование о некоторых возможных махинациях, в которых был вовлечен один благотворительный фонд, передает IPN.

В сообщении для прессы говорится, что администраторы фонда разместили на сайте фотографию журналистки с надписью „Требуем от нее помощь”, а соучредитель фонда Светлана Саинсус пояснила, что этим жестом людям показали к кому надо обращаться за помощью. Впоследствии, в социальной сети Светлана Саинсус продолжала запугивать журналистку, используя неприличные выражения.

„Мы расцениваем этот случай как акт подстрекательства к ненависти и запугивания журналистки RISE Moldova Любови Шевчук, автора расследования „Деньги с благотворительности”, опубликованном в понедельник, 19 февраля. Закон о свободе выражения мнений предусматривает, что средства массовой информации призваны информировать общественность по вопросам, представляющим общественный интерес и выполнять, в соответствии с их обязанностями, журналистские расследования”, говорится в сообщении.

Организации в области СМИ напоминают о том, что слова или действия, которые затрагивают достоинство лица подлежат административной ответственности. А запугивание средств массовой информации или журналистов за критику наказываются в соответствии с Уголовным кодексом. НПО требуют от Министерства внутренних дел принять меры по данному случаю. Кроме того, фонду предлагается принести публичные извинения журналистке Любови Шевчук. Организации СМИ обращаются ко всему обществу, чтобы не препятствовать проведению журналистских расследований по вопросам, представляющим общественный интерес.

Подписали заявление: Центр независимой журналистики, Ассоциация независимой прессы, Ассоциация электронной прессы, Центр журналистских расследований, Комитет за свободу прессы, Ассоциация независимых тележурналистов и Центр „Acces-info”.