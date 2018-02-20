ANSA подтвердило наличие растительных жиров в некоторых молочных продуктах

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) подтвердило в пятницу наличие растительных жиров в некоторых молочных продуктах, а также предприняло меры для изъятия некачественной продукции из магазинов.

Как сообщили «ИНФОТАГ» в ANSA, лабораторная проверка выявила, в частности, нарушения в технологии производства молочной продукции заводом JLC. Доля растительных жиров в пятипроцентном твороге составляет 21,75%, а в двухпроцентном - 14,93%. За нарушения экономическому агенту выписан штраф в 12 тыс. леев.

В импортированном из Украины сгущенном молоке «Ириска» доля растительных жиров составила 93,77%, при этом содержание этого типа жира в сгущенном молоке недопустимо.

В продукции молочного завода в Бэлць Incomlac также обнаружены несоответствия. В сливочном масле «Крестьянское» содержание растительного жира составляет 15,54%, в глазированных сырках - 60,81%, в сладком творожке Mic Vis - 34,18%, а в глазированных сырках с ванилью - 77,51%. Предприятию выписан штраф в 15 тыс. леев.

По распоряжению ANSA, коммерческие сети розничной торговли должны изъять некачественную продукцию из продажи. В результате проверок, проведенных накануне, выяснилось, что некоторые компании не выполнили распоряжение. Сотрудники ANSA изъяли 27 упаковок (по 250 г) двухпроцентного творога и 24 упаковки (по 250 г) пятипроцентного творога.

Инспекторы ANSA продолжат проводить контроль качества, чтобы к концу марта проверить все оставшиеся компании в стране.

Параллельно рабочая группа Агентства разрабатывает предложения по внесению изменений в законодательство, чтобы противостоять производству и сбыту несоответствующих товаров.