Строители из Турции приступили к завершению ремонта Президентского дворца в Кишиневе

Турецкие строители готовятся завершить долгожданный ремонт Президентского дворца в Кишиневе.

Спустя почти 9 лет после массовых беспорядков 2009 года ремонт здания на Штефана чел Маре таки завершится. Рабочие из Турции за несколько месяцев должны сделать восстановление внутреннего убранства и фасадов здания.

- Ремонт штаб-квартиры Президентуры Республики Молдова официально начнется в среду, 21 февраля. Приглашаются представители СМИ, аккредитованные президентским учреждением. Кроме того, мы ответим на все вопросы, - написал пресс-секретарь президента Ион Чебан в Facebook.

Периметр здания оградили трехметровым забором. Здесь уже стоят строительные леса. На них можно заметить и рабочих.

В 2011 году восстановление Президентского дворца было остановлено из-за отсутствия денег в бюджете. К тому времени государство потратило на работы более 100 миллионов леев. На эти средства была отремонтирована крыша, восстановлены витражи и часть мраморного пола