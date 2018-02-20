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Экономика
Молдова добилась значительного прогресса в плане создания бизнеса
20.02.2018

В прошлом году Молдова сохранила 44 место в рейтинге прогресса Всемирного банка Doing Business с ростом в 2 десятые пункта.

По данным отчета, самый высокий показатель в нашей стране - в создании нового бизнеса - 94 пункта из ста. Чтобы открыть свое дело, предпринимателям нужно пройти всего четыре процедуры за пять дней. По статье регистрации имущества мы набрали почти 83 пункта, а по получения разрешения на строительство - примерно 52.

В общем зачете Молдова находится между Сербией и Румынией. Румыния - 45 по счету, она сохранила позицию 2016-ого. Россия находится на 35 строчке, а соседняя Украина - на 76.

Согласно исследованию "Doing Business", лучшие условия для создания бизнеса - в Новой Зеландии, за ней следуют Сингапур и Дания. В пятерку лидеров вошли также Южная Корея и Гонконг.


 
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