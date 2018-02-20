В Кишиневе 133 многоэтажки, в которые пожарные при необходимости попасть не смогут

В Кишиневе 133 многоэтажки, в которые пожарные при необходимости попасть не смогут. Такое число озвучили на планерке в мэрии. По словам специалистов, главная преграда - припаркованные машины. Подтверждение тому - наш эксперимент. Мы попросили прислать расчет во двор по улице Мария Драган.

"Мы прибыли на место вызова. Заехать во двор не можем из-за припаркованных машин".

"С таким мы сталкиваемся на каждом втором вызове. Пока найдем хозяина машины, пока приедет экипаж полиции, время уходит, огонь распространяется, и это может кому-то стоить жизни", - сказал пожарный Лилиан Глодя.

"Доступ во дворы жилых домов ограничивают бетонные блоки, металлические заграждения, пристройки. И нужно уже наконец заняться вопросом незаконной парковки во дворах", - сказал замглавы УЧС Кишинева Ливиу Мерзенку.

"Нужен четкий план действий в сжатые сроки. Нужно убрать все препятствия, о которых говорят в управлении чрезвычайных ситуаций. Речь идёт о безопасности горожан", - заявила и.о. мэра Кишинева Сильвия Раду.

С начала этого года в Кишиневе произошло 47 пожаров, в которых погибли четыре человека.