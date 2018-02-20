Сегодня Михай Чобану и Валентина Кожокару отмечают день рождения

Сегодня вся Молдова поздравляет с днем рождения любимых исполнителей народной музыки Михая Чобану и Валентину Кожокару.

Михай Чобану родился 20 февраля 1953 года в селе Бужор, Хынчештского района, Республики Молдова.

Окончил среднюю музыкальную школу им. Шт. Няги в 1978 году. В 1980 году поступил в Институт искусств им. Г. Музическу (в настоящее время – Академия музыки, театра и изобразительных искусств). В 1973-1979 гг. был солистом оркестра народной музыки «Веселия», дирижер Петре Нямцу. С 1980 по 1986 г. работает солистом в оркестре народной музыки «Миорица», дирижер Василе Гоя.

В 1986-1987 гг. был редактором Музыкального департамента Радиотелевидения Молдовы. На протяжении 1987-1989 гг. – солист оркестра народной музыки «Мугурел» при Национальной Филармонии, дирижер Ион Даскэл. С 1989 года Михай Чобану – солист оркестра «Фольклор» при Телерадио Молдовы, дирижер Петре Нямцу.

В то же самое время сотрудничает с оркестром народной музыки «Лэутарий», дирижер Николай Ботгрос, с оркестром ансамбля «Жок», под руководством Георге Шевчишина, с президентским оркестром под руководством Николая Дабина и с оркестром «Дойна арматей», дирижер Марин Буня.

С 1990 года Михай Чобану активно гастролирует по Молдове, Германии, Великобритании, Болгарии, Франции, Румынии, Украине, Греции, Швейцарии, Сербии, Польше, Японии, Швеции, Турции, США, Канаде, Эстонии, Латвии, Литве, России, Айзербаджану и другим странам.

Михай Чобану – главный герой музыкальных фильмов «Мое село названо цветком», «С зарей у окна», «Я приехал в наше село» и «Молодость только одна».

В 2005 году М. Чобану создал вокальную группу мужчин «Басарабений». С 2005 года работает преподавателем по народному вокалу в Музыкальном колледже им. Штефана Няги.

Звания и награды: Получил Золотую медаль на Фестивале артистов-любителей (Москва, 1977-1978). В 1993 году Михаю Чобану было присвоено почетное звание заслуженного артиста Республики Молдова. В 1996 году был награжден медалью «За гражданские заслуги».

Валентина Кожокару родилась 20 февраля 1947 года в селе Чучуля на Севере Молдовы.

Окончила Педагогическое училище в городе Кэлэрашь (1960-1964), где изучала домру (класс Николая Спивака). С 1975 по 1980 г. учится в Институте искусств им. Г. Музическу в Кишиневе по классу профессоров Иона Попеску и Валентины Болдурат (хоровое дирижирование).

Свою музыкальную карьеру Валентина Кожокару начала как солистка любительского оркестра «Чобэнаш» (1962-1965). На протяжении 1965-1967 гг. она была солисткой разных эстрадных ансамблей. С 1968 год по 1974 годы – солистка оркестра народной музыки «Мугурел», в 1974-1990 гг. – солистка оркестра народной музыки «Фольклор» при Телерадио Молдовы, а с 1990 по 1992 год – солистка оркестра «Лэутарий».

Валентина Кожокару много гастролировала по стране и за ее пределами. В архивах Телерадио Молдовы сохранилось множество записей песен в ее исполнении.

Она исполняла песни таких композиторов как: Т. Кирияк, К. Руснак, В. Загорски, Г. Мустя, А. Голомоз, В. Крэчун, И. Даскэл, В. Дони, П. Нямцу, К. Барановски, Г. Банарюк и др.

Звания и награды: Заслуженная артистка Республики Молдова (1978); Народная артистка Республики Молдова (1989); награждена медалью «За гражданские заслуги» (1993).