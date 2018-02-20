Цифровое телевидение откладывается...

В начале 2018 г. в Молдове должен был завершиться переход к цифровому наземному телевидению, однако ни население, ни инфраструктура, ни государство оказались не готовы к столь быстрому отказу от аналогового эфирного телевидения.

На прошлой неделе Парламент РМ назвал новую дату отключения аналогового ТВ в Молдове, одобрив законопроект о продлении переходного периода еще на два года. Это позволит сохранить в стране аналоговое вещание до марта 2020 г. при параллельной трансляции телеканалов в цифровом формате.

По планам минэкономики, переход произойдет, когда население будет в основной своей массе (порядка 95% домохозяйств) готово к приему цифрового сигнала. При этом, по подсчетам специалистов ведомства, не менее 70 тыс. семей потребуются субсидии, чтобы приобрести приставки для приема и преобразования сигнала.

Телевидение без аналогов

В 2006 г. Молдова вместе с еще сотней стран подписала в Женеве Соглашение Региональной конференции по радиосвязи о переходе к 2015 г. на цифровое ТВ в стандарте DVB-T2, обязавшись отказаться от аналогового вещания. Дело в том, что некоторые аналоговые каналы пересекаются с частотами из соседних государств и с частотами, используемыми для доставки цифрового сигнала.

Несмотря на это, за последующие девять лет власти не предприняли в данном направлении практически никаких шагов. Первое правительственное постановление на эту тему появилось за месяц до истечения срока проведения оцифровки – в мае 2015 г. Тогда же было принято решение о полном переходе в Молдове до 31 декабря 2017 г. от аналогового к цифровому телевидению.

Программа перехода к «цифре» предполагала, что на протяжении трех лет будут выданы лицензии на использование радиочастот для создания трех сетей цифрового наземного телевидения (мультиплексов) с национальным покрытием, а также 21 региональной сети вместимостью от 12 до 15 вещателей. Строительством первых двух мультиплексов занималось госпредприятие Radiocomunicaţii, которое выступает в роли их администратора. С технической точки зрения, их оснащение позволяет покрывать цифровым телевидением 95% территории страны.

Какие телеканалы входят в мультиплекс решает Координационный совет по телевидению и радио (КСТР), в компетенции которого организация конкурса. Первоначально КСТР выдал лицензии на вещание в первом мультиплексе 12 телеканалам - Moldova 1, TVR Moldova, TV7, N4, Agro TV Moldova, Canal Regional, CTC-Mega, Super TV и телеканалам General Media Group – Prime, Canal 2, Canal 3, Publika TV. Затем на три оставшихся свободных слота лицензии получили Accent TV, Jurnal TV и ITV. На места в первом цифровом мультиплексе также претендовали «РТР-Молдова» и «НТВ-Молдова», однако их заявки не были поддержаны КСТР.

Часть вещательных организаций сразу заявили, что, несмотря на наличие лицензии, не будут спешить с переходом на «цифру», так как это слишком дорого. В прошлом году ряд телеканалов, таких как Agro TV, Canal Regional и Jurnal TV обращались в КСТР за продлением срока перехода на цифровой формат вещания, ссылаясь на высокие затраты. В КСТР никому не отказывали, хотя и выражали сожаление в связи с тем, что организации, ранее заявлявшие о наличии у них финансовых возможностей для цифрового вещания, не выполняют своих обязательств. Между тем некоторые вещатели так и не начали вещания после получения лицензии, а другие заявили об отказе от своей лицензии.

Как отмечают эксперты, спешный переход к оцифровке вполне мог оставить страну без местных телеканалов. Если бы власти не продлили переходный период, то после остановки аналогового вещания передача сигнала стала бы возможна только по кабелю, что значительно сузило бы телеаудиторию. Сегодня в стране есть всего три вещательные организации с национальным покрытием: телеканалы Мoldova 1, Prime и Canal 2. Вещание других каналов осуществляется в районах с помощью частных региональных ретрансляторов.

Тем не менее, по словам специалистов, переход на «цифру» неизбежен. Иначе Молдове окажется в вакууме, ведь этот процесс активно идет в соседних странах, в связи с чем в определенный момент придется отключать передатчики аналогового ТВ. Также в силу того, что одна цифровая частота может вместить 12-16 программ, а в аналоговом телевидении у каждого канала есть своя частота, эфирный аналог теряет свою актуальность. Освободившиеся частоты предлагается использовать для других технологий, например, CDMA и LTE.

«Цифра» не под силу телеканалам

Законопроект министерства экономики и инфраструктуры, предусматривающий продление срока перехода к наземному цифровому телевидению до 1 марта 2020 г., был рассмотрен на первом пленарном заседании парламента весенне-летней сессии сразу в двух чтениях. По словам главы парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Штефана Крянгэ, просьбы об этих законодательных изменениях поступали со стороны многих телеканалов.

Госсекретарь министерства экономики и инфраструктуры Виталие Тарлев отмечает, что закон предусматривает не только новый срок перехода к «цифре», но и продление лицензий на использование радиоканалов или радиочастот для наземного аналогового телевидения. То есть сроки действия лицензий будут синхронизированы с переходным периодом.

Советник премьер-министра по экономике, экс-министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык объясняет необходимость продления сроков тем, что вещатели технически и финансово не готовы создавать региональные мультиплексы или начать вещание посредством национального мультиплекса. Кроме того, по его словам, ранее в госбюджете отсутствовали требуемые финансовые ресурсы для обеспечения такого перехода. По словам Калмыка, это - основные причины для продления срока перехода на цифровое наземное телевидение.

Высокие затраты на вещание в «цифре» пока не под силу местным телеканалам. У подавляющего большинства вещательных организаций нет достаточных средств, чтобы обеспечить в срок закупку оборудования и инвестировать в переход на цифровое телевидение. Стоимость вещания в мультиплексе составляет около 84 тыс. евро в месяц (без учета НДС) для всех подключенных к нему телеканалов. Если разделить эту сумму на 15 каналов, входящих в мультиплекс, то ежемесячный платеж для каждого из них составит 5,6 тыс. евро.

Остается не решенным и вопрос создания региональных цифровых мультиплексов. Большинство телеканалов неоднократно заявляли, что не располагают для этого финансовыми возможностями. По приблизительным оценкам, для создания регионального мультиплекса может понадобиться до 150 тыс. евро. Один из рассматриваемых вариантов – создание региональных мультиплексов государством и сдача слотов вещательным организациям в аренду по приемлемым ценам.

В то же время небольшие вещатели считают нецелесообразным заключение контрактов с госпредприятием Radiocomunicaţii из-за чрезмерно высокой, по их мнению, стоимости услуг. Специалисты подсчитали, что выход телеканала на спутник, обеспечивающий покрытие по всей стране для обладателей спутниковых антенн, обойдется дешевле, чем расходы на вещание через цифровой мультиплекс. Некоторые телеканалы рассчитывают на получение грантов или спонсорской помощи, а также предоставление скидок для региональных СМИ.

Малоимущим помогут тюнером

Между тем, из-за отсутствия информационных кампаний, многие граждане не осведомлены о предстоящих изменениях и дополнительных расходах, в которые может для них вылиться переход к «цифре». Надо будет заменить свои аналоговые телевизоры цифровыми или приобрести специальное оборудование. Для того чтобы быть уверенными в том, что телевизор принимает данные сигналы, он должен иметь технологию DVB-T2.

Современные телевизоры, как правило, имеют встроенные системы приема DVB-T2. А чтобы продолжить использование более старых моделей телевизоров, понадобится цифровой тюнер (set-top box), который может декодировать сигнал. Стоимость специальной приставки может варьировать от 50 до 100 долларов и выше. Многим малообеспеченным людям такие расходы не по карману, поэтому для обеспечения права на доступ к информации государство планирует компенсировать вынужденные расходы.

Речь идет о семьях, получающих социальную помощь, у которых есть работающий телевизор, не принимающий цифровой сигнал. По предварительным оценкам, преобразователи сигнала для приема цифрового наземного телевидения смогут бесплатно получить более 70 тыс. семей. Чтобы получить преобразователь, им нужно будет заполнить типовое заявление.

То, что социально необеспеченным слоям населения будут предоставлены бесплатные приставки к старым моделям телевизоров, правительство предусмотрело еще в мае 2015 г. Однако финансовые ресурсы на эти цели так и не были выделены. В министерстве экономики и инфраструктуры рассчитывают, что при возможной корректировке госбюджета в него будут заложены ассигнования для оснащения декодерами малоимущих семей. Решение этой проблемы оценивается примерно в 50 млн леев.