Чебан: ПСРМ готова к досрочным местным выборам

Партия социалистов готова для досрочных выборов в муниципии Кишиневе, и представитель партии выиграет их.

Об этом заявил председатель фракции ПСРМ в Кишиневском муниципальном совете, секретарь президента Республики Молдова Ион Чебан в рамках передачи „Политика” на телеканале TV8, передает IPN.

Советник-социалист отметил, что ПСРМ сделает все возможное, чтобы после следующих выборов в муниципии Кишиневе примаром стал представитель левого фланга политического спектра. Также, Ион Чебан отметил, что отставка Дорина Киртоакэ с должности примара запоздала и является одним из правильных его решений.

Социалист добавил, что ПСРМ выступает и за досрочные парламентские выборы, которые должны состояться одновременно с местными. „Если появится какая-то возможность, чтобы были объявлены досрочные парламентские выборы, то мы используем эту возможность. Если не будет такой возможности, мы попытаемся ее создать”, - сказал Ион Чебан.

Исполнительный директор Института стратегических инициатив Владислав Кульмински назвал решение Дорина Киртоакэ весьма мужественным. По его мнению, тот факт, что подали в отставку почти одновременно примар Кишинева и примар Бэлць показывает, что существует серьезная проблема, связанная с местными административными органами. „Проблема заключается в том, что центр всегда и постоянно осуществляет давление на органы местной власти, и использует их в собственных интересах. В Республике Молдова так и не состоялась серьезная децентрализация ресурсов и полномочий. И мы видим, что когда власть сосредоточилась в руках Демократической партии, это сказалось через серьезное давление на органы местной власти”, - заявил Влад Кульмински.