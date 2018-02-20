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Как будет выглядеть интерьер здания президентуры после ремонта (ФОТО)
20.02.2018

Ремонт здания президентуры начался! Сегодня вокруг учреждения были установлены строительные леса.

Здание ремонтирует турецкая компания «Сонбай», выигравшая  аукцион на проведение работ, после того как президент Игорь Додон обратился к премьер-министру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за помощью и поддержкой.

Cât va cheltui compania turcească pentru reparația clădirii Președinției și cum va arăta interiorul (FOTO)

 

 

Cât va cheltui compania turcească pentru reparația clădirii Președinției și cum va arăta interiorul (FOTO)

Турецкая компания «Сонбай» опубликовала в разделе текущих проектов некоторые эскизы, показывающие, как будет выглядеть интерьер здания. На официальном сайте компании указана и сумма проекта – 7,18 млн евро.

Cât va cheltui compania turcească pentru reparația clădirii Președinției și cum va arăta interiorul (FOTO)

Так будет выглядеть интерьер здания:

Cât va cheltui compania turcească pentru reparația clădirii Președinției și cum va arăta interiorul (FOTO)

 

Cât va cheltui compania turcească pentru reparația clădirii Președinției și cum va arăta interiorul (FOTO)

 

 

Cât va cheltui compania turcească pentru reparația clădirii Președinției și cum va arăta interiorul (FOTO)

 

Cât va cheltui compania turcească pentru reparația clădirii Președinției și cum va arăta interiorul (FOTO)

Bani.md напоминает, что здание президентуры было разрушено во время событий 7 апреля 2009 года. В том же году здание начали ремонтировать, но работы не были завершены.

Позднее президент Республики Молдова Игорь Додон обратился к президенту Эрдогану с просьбой о помощи в реализации этого проекта.


 
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