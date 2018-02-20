Дорин Киртоакэ: Лучше в тюрьме без причины, чем в ДПМ

Лучше всю жизнь в тюрьме ни за что, за аберрации, которые мне инкриминируют, чем в Демократической партии. Об этом заявил бывший генеральный примар муниципия Кишинев Дорин Киртоакэ в ходе передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova, передает IPN.

„Это не жизнь в 21 веке, мириться с условиями Средневековья или Первобытной эпохи, когда людям ставили кляп в рот. Люди больше не чувствуют себя людьми, примары больше не чувствуют себя представителями сообщества, они чувствуют себя некоторыми инструментами, используемыми кем-то. Они не принадлежат себе, не могут думать”, - заявил Дорин Киртоакэ.

Дорин Киртоакэ сказал, что нелегко было принять решение об уходе в отставку с должности примара, но другое решение не было возможным. Что касается досрочных выборов в муниципии Кишинев, Дорин Киртоакэ не исключает ни один вариант, в том числе и то, что снова будет баллотироваться. По его словам, Либеральная партия имеет много людей, которые могут баллотироваться на должность генпримара столицы.

Бывший примар отметил, что у него были ошибки, о которых он сожалеет, он жалеет, что ему не удалось сделать все, что наметил. „Были неудавшиеся проекты, например с мансардами, есть затянувшиеся проекты, как было с дорогами, были люди, которых я назначил в должности, но не справились, есть люди, которых возможно было бы лучше вовремя уволить. Самая большая моя боль в том, что злоупотребление доверием стоит мне сейчас дороже всего”, - отметил Дорин Киртоакэ.