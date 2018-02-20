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Политика
КМС должен назначить временно исполняющего обязанности примара, мнение
20.02.2018

В нынешней ситуации, когда Дорин Киртоакэ отказался от мандата примара, Муниципальный совет должен собраться и назначить временно исполняющего обязанности примара до досрочных местных выборов. Заявления были сделаны в ходе передачи „Ora expertizei” на телеканале Jurnal TV, передает IPN.

Вице-председатель Либеральной партии Валериу Мунтяну заявил, что если Нистор Грозаву подпишет еще раз распоряжение о назначении исполняющего обязанности примара, это будет таки же уголовно наказуемым, как и тогда, когда он подписал распоряжение в ноябре. „Это невозможно, это за пределами всякого здравого смысла”, - сказал Валериу Мунтяну. Вице-председатель ЛП считает, что ДПМ и ПСРМ сделают все возможное, чтобы Сильвия Раду осталась в должности и помогла организовать выборы.

Вице-председатель Политической партии „Наша партия” Илиан Кашу считает, что у Нистора Грозаву нет той же юридической силы, как это было в ноябре 2017 года, когда он назначил временно исполняющую обязанности примара Сильвию Раду. „Сейчас есть только КМС, который может назначить человека изнутри или извне в качестве временно исполняющего обязанности примара до 20 мая”, - заявил Илиан Кашу.

Депутат-социалист Григорий Новак считает, что досрочные местные выборы являются на пользу граждан муниципия „потому что это шанс избавиться от всей грязи в примэрии”. Социалист утверждает, что Сильвия Раду находится незаконно в должности.


 
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