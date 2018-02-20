Экономика Павел Филип: 2018 станет годом повышения уровня жизни в стране 2018-й будет годом ускоренного развития, направленного на повышение уровня жизни в стране. Такое заявление сделал глава кабмина в интервью порталу tribuna.md. По словам премьера, экономический рост, который по прогнозам составит 3,8 процента, позволит увеличить объем государственных инвестиций, передает publika.md Приоритетом остается и привлечение иностранного капитала в промышленность и сферу услуг. Также премьер подчеркнул, что хочет большего прогресса во взаимоотношениях с Европейским союзом. Павел Филип убежден, что курс на евроинтеграцию сохраниться. А необходимое условие для этого - коалиция проевропейских сил, которая не допустит к власти социалистов.

Publika Количество просмотров: 135 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Обсуждение новости