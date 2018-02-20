20 Февраля 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Павел Филип: 2018 станет годом повышения уровня жизни в стране
20.02.2018

 2018-й будет годом ускоренного развития, направленного на повышение уровня жизни в стране. Такое заявление сделал глава кабмина в интервью порталу tribuna.md.

По словам премьера, экономический рост, который по прогнозам составит 3,8 процента, позволит увеличить объем государственных инвестиций, передает publika.md

Приоритетом остается и привлечение иностранного капитала в промышленность и сферу услуг.

Также премьер подчеркнул, что хочет большего прогресса во взаимоотношениях с Европейским союзом. Павел Филип убежден, что курс на евроинтеграцию сохраниться. А необходимое условие для этого - коалиция проевропейских сил, которая не допустит к власти социалистов.


 
Количество просмотров:
135
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.