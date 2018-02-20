Как олигархи пытаются подорвать Интерпол

"Автократы и мошенники хотят использовать Международную организацию уголовной полиции - Интерпол - в собственных целях. Под подозрением находятся две сомнительные личности из Молдавии", - сообщают журналисты Der Spiegel Тобиас Хаусдорф и Геральд Трауфеттер.

В середине сентября прошлого года из Кишинева в Пекин отправился самолет со "специальным грузом": по документам, это были тысячи подарочных коробок с традиционными куклами, фотоальбомами, "инвентарем для танцоров", и эти 2,286 т груза были задекларированы как дипломатический багаж. На деле груз состоял в основном из алкоголя: несколько сотен литров вина, водки и коньяка направлялись на общее собрание Интерпола в Пекине, передает издание.

"Операция, очевидно, возымела успех. Вскоре собрание мировых стражей закона избрало представителем Европы в исполкоме Интерпола высокопоставленного служащего полиции из Молдавии по имени Фредолин Лекарь. Еще в 2016 году на одну из главных должностей Интерпола был избран его соотечественник Виталий Пырлог", - пишут авторы.

"Критики Интерпола опасаются, что за этим кроется попытка автократических правителей и международных преступных организаций оказать влияние на главную мировую организацию по борьбе с преступлениями. Целью, по их мнению, является главный инструмент, которым располагает Интерпол: списки объявленных в международный розыск преступников", - говорится далее.

Списки разыскиваемых являются уязвимыми. Диктаторы могут инкриминировать своим соперникам преступления, которые те не совершали, олигархи могут пытаться вывести из игры конкурентов, поясняют авторы.

Новый посланник Интерпола Лекарь считается доверенным лицом олигарха Владимира Плахотнюка, который дергает за ниточки в молдавской экономике и политике и которому приписывают связи с преступным миром, передает издание.

Второй молдаванин на верхушке Интерпола также имеет сомнительную репутацию, отмечают авторы. "Пырлог и Лекарь являются частью конгломерата из политиков и олигархов, которые считают Молдову своей частной собственностью", - говорит адвокат Анна Урсаки, боровшаяся некогда за права политзаключенных в Молдавии.

Неправовые государства, вероятно, спекулируют на том, чтобы в Интерпол проскальзывали политические дела, считает Николаос Газеас, эксперт по международному уголовному праву. Так, в последнее время увеличилось количество ориентировок на розыск, поступающих из таких стран, как Азербайджан, Китай и Турция.

Правозащитница Урсаки сообщает также о странном визите олигарха Плахотнюка в Анкару: там сомнительный бизнесмен, не имеющий официальных постов в Молдавии, встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В тот же день Эрдоган с военными почестями принимал президента России Владимира Путина.

"Мы должны уберечь Интерпол от того, чтобы он стал пособником организованной преступности и автократов этого мира", - предостерегает Урсаки.

Между тем Пырлог был снят с должности в Интерполе. Его новая должность - директор службы информации и безопасности в Кишиневе, добавляют корреспонденты.