Эксперт: В России осознали значимость Приднестровья

В Москве осознали значимость Приднестровья в контексте российской внешней политики, поскольку здесь у России есть свои интересы и только Приднестровье является их защитником уже фактом своего существования, – считает директор Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.

Как сообщает «ИНФОТАГ» со ссылкой на высказанные официальному информагентству непризнанной ПМР «Новости Приднестровья» мнения экспертов «Как могут повлиять выборы Президента РФ на Приднестровье?», Шорников обратил внимание, что «несмотря на все заявления официальной российской дипломатии о признании территориальной целостности Молдовы, на деле РФ продолжает поддерживать Приднестровье, причём, в последние годы объём этой помощи только увеличивался, и восприятие республики в самой России с течением времени значительно изменилось».

По мнению эксперта, это означает, что Приднестровье заинтересовано «в сохранении преемственности российского внешнеполитического курса».

Экс-министр иностранных дел региона Владимир Ястребчак, со своей стороны, считает, что даже если в результате президентских выборов 18 марта в России сменится глава государства, «это не означает, что РФ моментально отвернется от ПМР и отношения между двумя странами будут разорваны».

Он предупреждает, что «хотя Россия и Приднестровье тесно связаны общей историей, культурой, ценностями, - не стоит воспринимать хорошие отношения между двумя странами как нечто само самой разумеющееся».

«Над тем, чтобы они и дальше оставались такими, нужно работать. И одним из шагов со стороны Приднестровья навстречу России может стать активное участие жителей республики в выборах президента РФ. И хоть в конечном итоге от голоса приднестровца будущее России, может быть, зависеть не будет, но от голоса приднестровца будет зависеть будущее России в Приднестровье, а может быть, и Приднестровья в составе РФ в качестве одного из субъектов федерации», - сказал Ястребчак.