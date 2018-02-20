В Молдове будут аннулированы водительские права у тех, кто получил их незаконно

В первую очередь это коснется тех, кто на свою беду хвастался в соцсетях, что даже курсов не посещал.

ДПМ требует ввести законные механизмы для лишения водительских прав, полученных незаконно.

Водительские права, полученные незаконно, должны быть аннулированы. Такую меру предлагает ДПМ. Об этом говорилось на еженедельном заседании Демпартии, где была представлена и законодательная инициатива на этот счет. Согласно пресс-секретарю формирования Виталию Гамурарю предложение появилось после многочисленных обращений относительно способа выдачи прав.

- Часто в социальных сетях молодежь хвастается, что даже не посещали курсы. Это очень чувствительная тема и она является критерием и для признания молдавских прав за рубежом, - уточнил он.

На прошлой неделе лидер ДПМ Влад Плахотнюк потребовал провести анализ ситуации с выдачей водительских прав, выданных с нарушениями. Это является частью мер, направленных на снижение уровня ДТП.

Кроме того, сегодня в ДПМ представили еще одну инициативу- по упрощению получения прав.

-Речь идет об использовании информационных возможностей правительства. Например, отпадет необходимость представлять копию удостоверения личности, копии других документов, которые сейчас требуются в контексте того, что вся эта информация может аккумулироваться системой. Мы хотим обеспечить безопасность движения, с другой стороны помочь гражданам РМ, - подчеркнул Гамурарь.

ПАВЕЛ МУНТЯН