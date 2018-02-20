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Плахотнюк может поддержать Сильвию Раду на выборах
20.02.2018

Демократическая партия (ДПМ) не исключает, что поддержит исполняющего обязанности столичного примара Сильвию Раду на внеочередных выборах градоначальника Кишинева. Об этом сказал во вторник на пресс-конференции после заседания руководства ДПМ ее пресс-секретарь Виталие Гамурарь.

Как передает "ИНФОТАГ", он отметил, что у партии сложились "корректные отношения с и.о. примара, однако она не является представителем ДПМ". 

Гамурарь пояснил, что Демпартии понадобится неделя, чтобы "проанализировать ситуацию с выборами примара Кишинева и определиться с кандидатом".

Как ранее сообщал "ИНФОТАГ", внеочередные выборы примара Кишинева могут пройти 20 мая, одновременно с местными выборами в муниципии Бэлць и еще четырьмя коммунами. Досрочные выборы в Кишиневе спровоцированы тем, что отстраненный от должности примара Дорин Киртоакэ подал в отставку в конце прошлой недели.

Киртоакэ был арестован в мае прошлого года по обвинению в коррупции и злоупотреблении служебным положениям. Его обвиняют в нарушениях при проведении тендера по отбору подрядчика для создания в Кишиневе платных парковок. В июле находящийся под следствием Дорин Киртоакэ был временно отстранен от исполнения служебных обязанностей до завершения рассмотрения уголовного дела. В августе он был переведен под подписку о невыезде.

Сильвия Раду назначена на пост исполняющего обязанности примара в ноябре 2017 г. после отставки с этой должности вице-примара Нистора Грозаву. Оппозиционные партии подвергли критике ее назначение, заявив, что Раду стала примаром незаконно и является ставленником Демократической партии.


 
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