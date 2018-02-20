В Гагаузии требуют очистить государственные органы от унионистов

Парламент должен запретить деятельность партий, в уставе которых есть пункт о ликвидации Республики Молдова. Более того, необходимо провести и люстрацию всех чиновников, ратующих за «унирю».

Такого мнения придерживается известный гагаузский общественный деятель, в свое время занимавший пост председателя Верховного совета Гагаузской республики Михаил Кендигелян, передает gagauzinfo.md

Говоря о поднимающем в Молдове голову унионизме, Кендигелян напомнил, что представляла собой «униря» 100 лет тому назад.

«Какая «униря» произошла в 1918 году? Сюда ввели румынские войска, и половину депутатов Сфатул Цэрий расстреляли. Какая «униря», если в стране в 1919 и 1924 году произошли крупные восстания, при Хотине, Татарбунарское? Румынские оккупационные власти за несколько лет расстреляли 300 тысяч евреев, десятки тысяч молдаван, гагаузов, русских, украинцев. Это не «униря». Это оккупация», - заявил Кендигелян.

По словам Кендигеляна, в настоящее время общественность Молдовы наблюдает «ползучую румынизацию». Он привел и конкретные примеры – объединение газотранспортных и электросетей, совместные заседания правительств двух стран, заключенные договоры о введении в Молдову войск для подавления беспорядков, которые «можно искусственно создать».

Михаил Кендигелян подчеркнул, что на протяжении длительного времени «гагаузы обрели в Молдове свою Родину» и «должны перестать сдавать ее по частям». Общественный деятель уверен, что делегация из Гагаузии должна отправиться в Москву и Анкару, чтобы добиться международных гарантий для Гагаузии в случае утери Молдовой своей государственности.

«Мы сами творим историю. Нам не на кого больше надеяться, кроме как на Россию и Турцию. Нельзя заниматься только текущими вопросами. Народное собрание занимается мелкими вопросами, такими как принятие поправок в бюджет, а о судьбе Гагаузии никто не думает», - добавил Кендигелян.

Он подчеркнул, что на уровне республики назрела идея проведения люстрации чиновников.

«Парламент должен осудить действия Бэсеску и унионистских сил. Мы должны требовать от парламента запрета деятельности тех партий, в уставе которых указана ликвидация государства Республика Молдова. Должна быть проведена люстрация всех унионистов, которые находятся в руководстве департаментов, агентств, министерств. Их срочно нужно заменить», - подчеркнул Михаил Кендигелян.

С ним согласился и другой гагаузский общественный деятель Анатолий Талмач. По его словам, «люстрация позволит избежать унионизма и ликвидировать угрозы государственности Молдовы и автономному статусу Гагаузии».